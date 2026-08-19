Nach den Zusammenbrüchen: Musialas Erkrankung und die Folgen

Was sind Absencen? Kann Musiala weiter Fußball spielen? Und was bedeutet das für den FC Bayern und die Nationalelf? Fragen und Antworten zur Erkrankung des Ausnahmefußballers.

Jamal Musiala bricht zweimal auf dem Spielfeld zusammen - als Ursache nennt er Absencen. Was steckt dahinter und wie werden sie behandelt? Arzt Dr. Christoph Specht analysiert bei ZDFheute live. 19.08.2026 | 10:00 min

Jamal Musiala war schon am vergangenen Samstag im Test des FC Bayern gegen RB Leipzig 17 Minuten nach seiner Einwechselung zusammengesackt. Mit- und Gegenspieler eilten ebenso herbei wie Ärzte und Sanitäter.

Nach mehreren Minuten Unterbrechung konnte Musiala den Platz zwar begleitet, aber eigenständig verlassen. Ähnlich lief es am Dienstagabend beim Test in Heidenheim.

Weshalb sackte Musiala wiederholt zusammen?

Am Samstag war ein Hitzschlag als Ursache angeführt worden. Diese vorgeschobene Begründung, um Musialas Privatsphäre zu schützen, war nach seinem neuerlichen Zusammensacken in Heidenheim bei Temperaturen unter 20 Grad Celsius nicht mehr haltbar.

Noch am Abend veröffentlichte Musiala auf Instagram ein Statement. "Das Wichtigste zuerst - mir geht es gut!", schrieb er und erklärte: "Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind."

Was sind Absencen?

Wie der Name sagt, sorgen Absencen für Momente der mentalen Abwesenheit. Diese dauern laut Fachorganisationen wie der Epilepsy Foundation meist nur wenige Sekunden an.

Wer eine Absence erlebt, nimmt diese nicht wahr und kann sich später auch nicht an sie erinnern. Absencen werden als milde Form der Epilepsie beschrieben, die vor allem bei Kindern auftritt, aber auch bei Erwachsenen.

Im Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim (4:2) ist FC-Bayern-Profi Jamal Musiala wie schon im Spiel gegen RB Leipzig zusammengebrochen. Kurz danach erklärt er sich bei Instagram. 19.08.2026 | 1:34 min

Absencen können zu einem Zusammensacken führen wie bei Musiala. "Ich weiß, dass diese auf den ersten Blick scary wirken - für mich sind sie aber aktuell Teil meines Alltags. Ich bin diesbezüglich in bester medizinischer Behandlung und sehr optimistisch", schrieb der 23 Jahre alte Ausnahmefußballer.

Sind Absencen heilbar?

Mit Medikamenten sind Absencen zumindest kontrollierbar. Ihr Auftreten kann dadurch verringert oder ganz verhindert werden.

Im Laufe der Behandlung kann versucht werden, die Medikamentengabe zu reduzieren. Zudem sollten Trigger gemieden werden, darunter Stress.

Beim Zusammenbruch im Spiel gegen Leipzig sprachen die Bayern noch von Hitzschlag, um die Privatsphäre Jamal Musialas zu schützen. Quelle: Eibner-Pressefoto / Jenni Maul

Kann Musiala weiterhin Fußball spielen?

Fußball zählt zu jenen Sportarten, die trotz Absencen ohne großes Risiko betrieben werden können. Musiala formulierte es so: "Wichtig ist, es besteht kein darüber hinausgehendes gesundheitliches Risiko."

Anders sähe es beispielsweise beim Tauchen, Ski- oder Radfahren aus. Dabei könnte eine sekundenlange Abwesenheit zu sehr gefährlichen Situationen und schweren Unfällen führen.

Was bedeutet Musialas Erkrankung für den FC Bayern?

Im Verein hatten sie sich in Absprache mit Ärzten und Musiala auf den erneuten Einsatz in Heidenheim verständigt. Dieser war Musialas ausdrücklicher Wunsch gewesen, "dafür habe ich die Verantwortung übernommen", schrieb der Offensivspieler.

Zugleich stellt sich für den FC Bayern die Frage, inwieweit Musiala im Pflichtspielbetrieb mitwirken kann. Das dürfte vor allem davon abhängen, wie die medikamentöse Behandlung anschlägt und ob die Absencen dadurch bestenfalls ausbleiben.

Beim FC Bayern gehen sie derzeit vom Besten aus und davon, dass Musiala seine Karriere uneingeschränkt fortsetzen kann.

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Was bedeutet das für die deutsche Nationalmannschaft?

Auch beim DFB hoffen sie darauf, dass sich Musialas Absencen gut kontrollieren lassen. Bundestrainer Jürgen Klopp dürfte die Situation zunächst beobachten und dann in Absprache mit Musiala und dem FC Bayern entscheiden, wie es weitergeht.

Bis zur nächsten Nominierung des Kaders der DFB-Elf für die Länderspiele ab Ende September bleibt noch Zeit. Musiala gibt sich zuversichtlich. "Ich habe insgesamt ein sehr gutes Gefühl und bin auf einem guten Weg", schrieb er. Dabei werde ihm am meisten helfen, sich weiter seiner "Passion Fußball" zu widmen und "Siege und Titel zu jagen".