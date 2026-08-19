Jamal Musiala: Absencen? Das steckt dahinter

Seine Blackouts auf dem Spielfeld hat Nationalspieler Musiala mit sogenannten "Absencen" erklärt - kurze neurologische Aussetzer. Was bedeutet die Diagnose für den Bayern-Star?

Im Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim (4:2) ist FC-Bayern-Profi Jamal Musiala wie schon im Spiel gegen RB Leipzig zusammengebrochen. Kurz danach erklärt er sich bei Instagram. 19.08.2026 | 1:34 min

"Das Wichtigste zuerst - mir geht es gut!", schreibt Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala bei Instagram. Es seien bei ihm "temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt" worden. Sie seien "auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen", so der Bayern-Star.

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Zuvor gab es gleich zwei Schreckmomente vor laufenden Kameras innerhalb von drei Tagen, bei denen Musiala kurz während eines Spiels zusammenbrach. Den Begriff "Absencen" hörten viele zum ersten Mal. Was steckt dahinter?

Bayern-Spieler Jamal Musiala leidet an einer neurologischen Dysfunktion. Nach eigenen Angaben führt diese zu "temporär kurz auftretenden, aber gut behandelbaren Absencen." 18.08.2026 | 0:25 min

Aussetzer von fünf bis 20 Sekunden

"Absencen sind durch Bewusstseinspausen mit abruptem Anfang und Ende charakterisiert, in denen der Betreffende nicht ansprechbar ist, sich ansonsten aber ruhig und unauffällig verhält", zitiert das Informationsportal "Neurologen und Psychiater im Netz" Dr. Curt Beil vom Berufsverband Deutscher Neurologen (BDN). Eine Absence dauere demnach normalerweise zwischen fünf und 20 Sekunden.

Das französische Wort bedeutet im Deutschen so viel wie "Abwesenheit". Und genau das traf auf Musiala zu, der auf dem Platz kurzzeitig weggetreten wirkte. Für einige Sekunden hatte der Profi des FC Bayern München in den Spielen gegen RB Leipzig und gegen den 1. FC Heidenheim jeweils Komplettaussetzer. Nach eigenen Angaben sind die Absencen für Musiala "aktuell Teil meines Alltags".

Jamal Musiala bricht zweimal auf dem Spielfeld zusammen - als Ursache nennt er Absencen. Was steckt dahinter und wie werden sie behandelt? Arzt Dr. Christoph Specht analysiert bei ZDFheute live. 19.08.2026 | 10:00 min

Eine Form epileptischer Anfälle

Absencen sind eine Form epileptischer Anfälle und treten nach Angaben der amerikanischen Epilepsy Foundation besonders häufig bei Kindern im Alter von vier bis 14 Jahren auf, können aber auch bei Jugendlichen oder Erwachsenen vorkommen. Gerade bei Kindern werden kurze Absencen mit Tagträumen und Unaufmerksamkeit verwechselt und von Außenstehenden gar nicht als Symptom eines gesundheitlichen Problems bemerkt.

Während einer typischen Absence ist die Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit vorübergehend beeinträchtigt. Betroffene reagieren in der Regel nicht oder kaum auf ihre Umgebung und auf Ansprache. Dabei kann es vorkommen, dass die Augen nach oben rollen. Sobald eine typische Absence vorüber ist, kann eine betroffene Person ihre vorherige Tätigkeit schon nach kurzer Zeit wieder fortsetzen - in der Regel bleibt nur eine kurze Erinnerungslücke.

Daneben gibt es sogenannte atypische Absencen, die länger dauern und bei denen Beginn und Ende weniger abrupt sein können. Auch automatische Bewegungen, etwa von Fingern, Händen oder Mund, können auftreten.

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Quelle: dpa, ZDF