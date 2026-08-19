SpaceX: Krater-Bilder des Einschlags auf dem Mond veröffentlicht

Ein Teil einer SpaceX-Rakete ist vor knapp zwei Wochen auf dem Mond eingeschlagen. Nun hat die Nasa erste Bilder des entstandenen Kraters veröffentlicht.

Eine abgestürzte Falcon-Oberstufe hat auf dem Mond einen etwa 18 Meter breiten Krater hinterlassen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigt die Einschlagstelle erstmals detailliert. 19.08.2026 | 0:24 min

Neue Aufnahmen der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigen erstmals detaillierte Aufnahmen des SpaceX-Einschlags auf dem Mond. Die Nasa-Sonde, die den Mond umkreist, lieferte die bislang schärfsten Aufnahmen der Einschlagstelle, die die abgestürzte Raketenstufe auf der Mondoberfläche hinterlassen hat.

Die US-Raumfahrtbehörde veröffentlichte Vorher-Nachher-Bilder. Nach Einschätzung von Wissenschaftlern anhand der Aufnahmen des Lunar Reconnaissance Orbiter der Nasa ist der entstandene Krater etwa 18 Meter breit und weniger als drei Meter tief.

Erste Bilder zeigen, wie ein Raketenteil mit hoher Geschwindigkeit auf den Mond prallte. Einschläge von Weltraumschrott auf dem Mond sind selten - laut Experten jedoch kein Grund zur Sorge. 07.08.2026 | 0:49 min

SpaceX-Einschlag auf dem Mond schon zwei Wochen her

Der Orbiter absolviert alle zwei Stunden eine Umlaufbahn über die Mondpole, während sich der Mond unter ihm dreht. Es dauerte sechs Tage, bis die Einschlagstelle ins Blickfeld der Sonde geriet. Zuerst hatte die südkoreanische Raumsonde Danuri die Stelle erreicht und Aufnahmen übermittelt.

Die Oberstufe einer Falcon-Rakete schlug am 5. August mit einer Geschwindigkeit von rund 8.700 Kilometern pro Stunde auf dem Mond auf, nachdem sie mehr als ein Jahr lang durchs All getrieben war. Die Rakete hatte 2025 zwei private Mondlandegeräte mit Experimenten und sogar einen kleinen Rover ins All gebracht. Damit unterstützt die Nasa die zunehmend kommerzielle Erforschung des Mondes.

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