Aufschlag von SpaceX-Raketenteil auf dem Mond dokumentiert

Ein Raketenteil von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX ist offenbar unkontrolliert auf dem Mond eingeschlagen. Ein Teleskop in Chile liefert nun Daten zu den Folgen.

Eine Raketenstufe der Firma SpaceX ist offenbar unkontrolliert auf dem Mond eingeschlagen. Der Vorfall beschäftigt nun das Raumfahrtunternehmen und die Nasa. 05.08.2026 | 0:58 min

Daten eines Teleskops in Chile haben nach Einschätzung von Wissenschaftlern die Folgen des Einschlags eines Raketenteils des privaten US-Raumfahrtsunternehmens SpaceX auf dem Mond dokumentiert.

Auch wenn der Moment des Aufschlags selbst nicht zu sehen war, gebe es Beobachtungen vom sogenannten Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte, die ihn belegten, sagte Carl Schmidt von der Boston University am Mittwoch. Er sei zu "100 Prozent sicher", dass die Messdaten seines Teams die Folgen des Aufschlags zeigten.

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Einschlag auf dem Mond zeichnete sich ab

Unter anderem sei eine Trümmerwolke entstanden. Emissionen von Lithium und Natrium seien noch mindestens fünf bis zehn Minuten nach dem Aufschlag mehrere Kilometer in den Weltraum hinausgetragen worden, schrieb Schmidt in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AP.

Bei dem eingeschlagenen Raketenteil handelte es sich um die zwölf Meter lange Oberstufe einer "Falcon 9" von SpaceX. Die Rakete hatte im Januar 2025 zwei Landefahrzeuge zum Mond gebracht. Die Oberstufe verglühte nicht in der Erdatmosphäre, sondern kam vom Kurs ab.

Der Einschlag auf dem Mond zeichnete sich daraufhin ab, war laut SpaceX aber nicht so geplant gewesen. Verantwortlich war demnach eine Kombination aus Sonnenaktivität und Gravitationskräften. Bilder vom Einschlagskrater dürfte kommende Woche die Nasa-Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter liefern, wenn sie über die Absturzstelle fliegt.

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