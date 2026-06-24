Nach Rekord-Börsengang: SpaceX-Aktien auf Talfahrt

Der Börsengang brachte Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX eine Rekordsumme ein. Nur wenige Tage später ist die Aktie auf Talfahrt. Was bedeutet das?

Es war der größte Börsengang der Geschichte: SpaceX, das Raumfahrtunternehmen des Tech-Milliardärs Elon Musk, ist seit Mitte Juni an der Börse handelbar. 12.06.2026 | 1:41 min

In der Spitze ging es für die Aktie um 67 Prozent nach oben, dann wieder um 35 Prozent runter: Die ersten Tage seit dem viel beachteten Börsengang des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX von Elon Musk glichen einer Berg- und Talfahrt. Auch ab Dienstag setzte sich das Auf und Ab fort.

Die Aktien von SpaceX waren Mitte Juni zu 135 Dollar (rund 119 Euro) pro Stück ausgegeben worden und in der Folge bis auf rund 220 Dollar (rund 194 Euro) gestiegen - danach aber wieder kräftig abgesackt. Am Dienstag lagen die Aktien bei 163 Dollar (rund 144 Euro) und damit fünf Prozent höher als am Montag.

Entwicklung des SpaceX-Aktienkurses ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Technologiewerte an Börsen unter Druck

Analysten zufolge sind die Schwankungen jedoch nicht so zu deuten, dass SpaceX jetzt grundlegend anders zu bewerten wäre. Die Kursschwankungen lägen eher an der Informationsflut vor dem 75 Milliarden Dollar schweren Rekord-Börsengang - und der darauffolgenden Stille.

Wenn diese Niveaus halten, wird dies optimistisch als 'Test' gewertet. Sollten sie jedoch brechen, könnte dies einen Stimmungsumschwung für die höher bewerteten Marktsegmente markieren. „ Bespoke Investment Group

Parallel zu SpaceX erlitten Technologiewerte an den Börsen den stärksten Rücksetzer seit Wochen. So fiel der Börsenwert von Nvidia wieder unter die Marke von fünf Billionen Dollar, während der Index der Technologiebörse Nasdaq in seinem Gesamtwert hunderte Milliarden Dollar einbüßte.

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Aktie wird in Indizes aufgenommen

Für die weitere Entwicklung der SpaceX-Aktie sind in den kommenden Tagen mehrere Faktoren wichtig, die für weitere Käufe sorgen dürften: Am Freitag wird die Aktie in die Russell-Indizes aufgenommen. Im Juli wird dann die Aufnahme der Aktie in den Nasdaq-100 erwartet, auch die Einbeziehung in börsengehandelte Fonds (ETF) steht an.

Die Aufnahme in ETFs sei vom Markt zwar erwartet worden, sagte Todd Rosenbluth vom ETF-Analyseunternehmen TMX VettaFi. "Dennoch werden diese ETFs am Tag der Aufnahme als Käufer auftreten und für eine gewisse Nachfrage nach der Aktie sorgen."

Parallel endet die Stillhaltefrist (Quiet Period), die die Veröffentlichung von Analysen durch die am Börsengang beteiligten Investmentbanken einschränkt. Auch dies könnte die Käufe antreiben.

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Haltefristen für Insider enden

Zugleich könnte der Ablauf sogenannter Haltefristen (Lock-ups) aber auch zu Verkäufen führen. Solche vertraglichen Stillhaltefristen gelten an den Börsen für Insider wie Gründer oder Manager, um den Verkauf großer Mengen von Aktien unmittelbar nach einem Börsengang zu verhindern und so den Kurs stabiler zu halten.

Während die meisten neu börsennotierten Unternehmen Insiderverkäufe für etwa sechs Monate nach der Notierung einschränken, hat SpaceX Ausnahmen für einige Beteiligte geschaffen. Geplant ist eine schrittweise Freigabe von gesperrten Aktien, die teilweise an die Unternehmensentwicklung und Kursziele geknüpft ist. Einige Aktionäre könnten kurz nach der Vorlage der ersten Quartalszahlen von SpaceX mit dem Verkauf von Aktien beginnen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

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SpaceX-Kurs: Entwicklung schwer vorherzusagen

Von den Analysten heißt es jedoch, es sei unmöglich vorherzusagen, wie sich diese Faktoren genau auswirken werden, insbesondere im heiß gelaufenen Markt für KI-bezogene Aktien.

Am Optionsmarkt ist der anfängliche Ansturm auf SpaceX derweil einem ausgewogeneren Handel gewichen. Einige Händler bereiten sich darauf vor, dass die Aktie in den kommenden Monaten unter ihren Ausgabepreis von 135 Dollar rutschen könnte. "Es ist nicht mehr so völlig euphorisch wie am ersten Tag", sagte Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers.

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Quelle: Reuters