Einfluss des US-Präsidenten:Trump und die Börsen: Warum seine Worte Märkte verändern
von Manuela Christ
Ein Satz von US-Präsident Trump kann Milliardensummen bewegen. Seine Worte treiben den Markt, auch wenn sie oft folgenlos bleiben. Warum die Börsen trotzdem immer wieder reagieren.
US-Präsident Donald Trump kündigt politische Entspannung an - die Aktienmärkte steigen. Er droht - die Kurse fallen. Börsen reagieren grundsätzlich sensibel auf Unsicherheit: Geopolitische Konflikte können Lieferketten stören, Energiepreise treiben und Gewinne belasten.
Warum Trumps politische Aussagen Aktienmärkte beeinflussen
Doch bei Trump kommen weitere Faktoren hinzu: sein direkter Einfluss auf Handels- und Wirtschaftspolitik, seine schwer vorhersehbaren Entscheidungen und sein Kommunikationsstil.
Trump formuliere zugespitzter als andere Politiker, erklärt der Kapitalmarktstratege Martin Lück.
Hinzu kommt: Trump nutzt häufig direkte Kanäle wie soziale Medien. Seine Aussagen erreichen Märkte ohne Verzögerung und oft ohne politische Einordnung.
Weltmärkte reagieren auf Unsicherheiten
Entscheidend ist auch: Anleger und Investoren reagieren nicht nur auf das, was wahrscheinlich ist, sondern auf das, was möglich ist. "Trump hat schon viel gesagt, ohne dass danach etwas passiert wäre", analysiert Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer; aber niemand könne ausschließen, dass seinen Aussagen doch Taten folgen.
Faktoren: Kommunikation, Konjukturdaten, Zinserwartung
Genau darin liegt der zentrale Mechanismus: Selbst wenn Investoren gelernt haben, Trumps Worte mit Vorsicht zu genießen, können sie es sich nicht leisten, sie zu ignorieren. Jede Ankündigung könnte Realität werden. Deshalb reagieren Märkte oft schon im Vorfeld. Hoffnung auf Entspannung lässt Kurse steigen, Drohungen drücken sie.
Wie stark das ausfallen kann, zeigt ein Beispiel: Als Trump im April 2025 neue Zölle ankündigte, verlor der US-Leitindex S&P 500 zeitweise rund sechs Prozent an einem Tag. Innerhalb von zwei Tagen summierten sich die Verluste laut Analysen der US-Notenbank auf rund elf Prozent.
Solche Bewegungen zeigen, wie schnell politische Signale in Preise übersetzt werden. Gleichzeitig reagieren Märkte nie auf nur einen Faktor - auch Konjunkturdaten oder Zinserwartungen spielen eine Rolle. Trumps Aussagen wirken dabei oft als Verstärker.
Der "TACO Trade": Folgen für Investoren
Trumps Vorgehen folgt oft einem ähnlichen Muster: Auf harte Ankündigungen folgt zunächst eine starke Marktreaktion. Später relativiert Trump Aussagen oder verzögert Maßnahmen - die Kurse stabilisieren sich.
In der Finanzbranche gibt es dafür den ironischen Begriff "TACO Trade" - kurz für "Trump Always Chickens Out" ("Trump macht immer einen Rückzieher"). Gemeint ist die Beobachtung, dass drastische Ankündigungen nicht immer umgesetzt werden.
In diesem Umfeld zählt vor allem Geschwindigkeit. Investoren versuchen, Informationen früh zu verarbeiten und sich entsprechend zu positionieren. Diese Dynamik wirft auch Fragen nach möglichen Informationsvorteilen auf.
Vorwürfe wegen möglichen Insiderhandels
Im Zusammenhang mit Trumps Ankündigungen stehen immer wieder Vorwürfe wegen möglichen Insiderhandels im Raum. So sorgte ein Social-Media-Post 2025 für Aufmerksamkeit: Bereits kurz vor einer wichtigen Zollentscheidung sollen Händler auf steigende Kurse gesetzt haben. Belege dafür gibt es jedoch nicht.
Kapitalmarktstratege Lück sieht dennoch Hinweise: "Insiderhandel ist klar definiert als Verwendung von nicht öffentlichen Informationen zum eigenen ökonomischen Vorteil."
Umfeld von Trump: Kursbewegungen normal
Vertreter aus Trumps Umfeld weisen entsprechende Vorwürfe zurück. Sie argumentieren, politische Kommunikation sei öffentlich und für alle gleichzeitig zugänglich. Die Kursbewegungen seien daher eine normale Reaktion auf neue Informationen, nicht auf geheimes Vorabwissen.
Die Debatte zeigt, wie schwierig die Einordnung ist: Einerseits fehlt ein klarer Nachweis für Insiderhandel, andererseits kann schon der Eindruck ungleicher Informationsverteilung das Vertrauen in die Märkte schwächen.
Politik und Börse sind eng verflochten. Märkte reagieren auf Erwartungen und Unsicherheit. Genau deshalb können Trumps Aussagen wirken. Manchmal reicht ein Satz, um Milliarden zu bewegen.
Manuela Christ ist Autorin im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
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