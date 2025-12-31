  3. Merkliste
Börse und Aktien - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Börse

|
Die Börse ist ein Marktplatz, an dem Aktien und weitere Wertpapiere von Unternehmen gehandelt werden. Der Aktienkurs ist der Preis, zu dem eine Aktie an der Börse gehandelt wird. Er entsteht durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Die Börse - wie etwas beim DAX - beeinflusst die Wirtschaft, indem Unternehmen den Zugang zu Kapital ermöglicht wird, was Investitionen und Wachstum fördert. ZDFheute informiert zur Börse: Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zur Börse

  1. SGS Sievers Bethmann

    Nachrichten | heute journal:"Die Musik spielt im Paketversand"

    Video2:29
  2. Händler sitzen am letzten Handelstag des Jahres 2025, dem 30. Dezember 2025, vor einer Anzeigetafel mit dem Chart des deutschen Aktienindex DAX an der Frankfurter Börse in Westdeutschland.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Krise in der Wirtschaft, Rekord an der Börse

    von Stefan Schlösser
    Video1:26
  3. Die Bronzefiguren von Bulle (r) und Bär, Symbole für den Börsenauf- und abschwung, stehen auf dem Platz vor der Börse.

    Nachrichten | heute:Das Börsenjahr 2025

    von Carsten Brzeski
    Video1:26
  4. Dax-Kurve

    Zölle, Staatsverschuldung und KI-Hype:Börsen-Bilanz 2025: So war das Jahr für Anleger

    von Tim Weber
    mit Video1:26
  5. ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller

    Bilanz des Wirtschaftsjahres:2025: KI als Boom für die Börse

    Video1:02
  6. Schalgespräch-Zimmermann-Haller

    Nachrichten | heute journal:"Echter Aufschwung nicht in Sicht"

    Video1:36
  7. SGS Wehrmann Mainiz

    Nachrichten | heute journal:Steuereinnahmen 2025 gestiegen

    Video1:17
  8. SGS Mainitz Goldpreis

    Nachrichten | heute journal:Goldpreis auf Rekordhoch

    Video1:34

Börsen-Bilanz 2025

Dax-Kurve

So war das Jahr für Anleger

Bilanz des Wirtschaftsjahres
2025: KI als Boom für die Börse

KI-Boom treibt Börsen an

  1. Eine Anzeigetafel zeigt den Kurs des deutschen Aktienindex DAX an der Börse in Frankfurt am Main, Westdeutschland, am 1. August 2025.

    Dax zeitweise unter 23.000 Punkten:Nach Nvidia-"Strohfeuer": Börsen wieder unter Druck

  2. Auf einem Smartphone wurde die Website der Nvidia Corporation aufgerufen.
    Analyse

    Chip-Gigant stützt Weltbörsen:Starke Nvidia-Zahlen: Die KI-Blase platzt (noch) nicht

    von Dennis Berger
    mit Video1:19
  3. Hand am Laptop mit stilisiertem Datenstrom über der Tastatur im Raum

    Zwischen Innovation und Übertreibung:Sind die Sorgen vor einer KI-Blase berechtigt?

    von Felix Bernhard
  4. (Archiv) Börsenjournalist steht bei der Aufzeichnung eines Interviews auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse vor der Anzeigetafel mit der Dax-Kurve.

    KI-Euphorie:Dax erreicht Rekord: Aufwärtstrend an der Börse

    mit Video1:54

Börsennotierte Unternehmen

DAX-Graph vor Wertpapier Zahlen.

Wer sind die Dax-Neuzugänge?

Porsche fliegt aus dem Dax
Ein Rauswurf mit Symbolkraft
Brainlab verpatzt Start
Warum sind Börsengänge so schwierig?

Mehr zum Thema Geldanlagen

  1. Ein älterer Mann hält ein Smartphone mit einer Trading-App in den Händen am 05.09.2024 in Berlin.

    Wissen über Finanzen:Viele Menschen bei Geldanlage ahnungslos

    mit Video11:09
  2. Kursentwicklung des ETF MSCI World auf dem Display eines Smartphones

    Sinkflug des MSCI World:Investieren mit ETFs: Das sollte man beachten

    von Mischa Ehrhardt
    mit Video2:32
  3. Im Vordergrund Finanztabellen. Im Hintergrund der Oberkörper eines Mannes im Hemd, der die Hand zum Zeichnen hebt.

    Geld anlegen in drei Schritten:Depot eröffnen für Anfänger: So geht's!

    von Katharina Spreier
  4. Blätter mit Aktienkursen, auf denen ein Kugelschreiber und eine Brille liegen
    FAQ

    Aktie und Anleihe in Kombination:Warum Aktienanleihen nichts für Anfänger sind

    von Matthias Nick

Gender Investment Gap

Ein Frau sitzt am Laptop und kauft Aktien.

Warum Frauen seltener Aktien kaufen als Männer

Die Geschlechter-Lohnlücke

Weiteres zum Aktienkurs

Euro- und Centmünzen vor einem Aktienkurs

Warum Aktienkurse schwanken

Die Dax-Kurve der Frankfurter Wertpapierbörse stellt fallende Kurse dar.

Nachrichten | Thema :Dax