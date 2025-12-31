Börse und Aktien - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Börse
Die Börse ist ein Marktplatz, an dem Aktien und weitere Wertpapiere von Unternehmen gehandelt werden. Der Aktienkurs ist der Preis, zu dem eine Aktie an der Börse gehandelt wird. Er entsteht durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Die Börse - wie etwas beim DAX - beeinflusst die Wirtschaft, indem Unternehmen den Zugang zu Kapital ermöglicht wird, was Investitionen und Wachstum fördert. ZDFheute informiert zur Börse: Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zur Börse
Nachrichten | heute journal:"Die Musik spielt im Paketversand"Video2:29
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Krise in der Wirtschaft, Rekord an der Börsevon Stefan SchlösserVideo1:26
Nachrichten | heute:Das Börsenjahr 2025von Carsten BrzeskiVideo1:26
Zölle, Staatsverschuldung und KI-Hype:Börsen-Bilanz 2025: So war das Jahr für Anlegervon Tim Webermit Video1:26
Bilanz des Wirtschaftsjahres:2025: KI als Boom für die BörseVideo1:02
Nachrichten | heute journal:"Echter Aufschwung nicht in Sicht"Video1:36
Nachrichten | heute journal:Steuereinnahmen 2025 gestiegenVideo1:17
Nachrichten | heute journal:Goldpreis auf RekordhochVideo1:34
Börsen-Bilanz 2025
KI-Boom treibt Börsen an
Dax zeitweise unter 23.000 Punkten:Nach Nvidia-"Strohfeuer": Börsen wieder unter Druck
- Analyse
Chip-Gigant stützt Weltbörsen:Starke Nvidia-Zahlen: Die KI-Blase platzt (noch) nichtvon Dennis Bergermit Video1:19
Zwischen Innovation und Übertreibung:Sind die Sorgen vor einer KI-Blase berechtigt?von Felix Bernhard
KI-Euphorie:Dax erreicht Rekord: Aufwärtstrend an der Börsemit Video1:54
Börsennotierte Unternehmen
Porsche fliegt aus dem DaxEin Rauswurf mit Symbolkraft
Brainlab verpatzt StartWarum sind Börsengänge so schwierig?
Mehr zum Thema Geldanlagen
Wissen über Finanzen:Viele Menschen bei Geldanlage ahnungslosmit Video11:09
Sinkflug des MSCI World:Investieren mit ETFs: Das sollte man beachtenvon Mischa Ehrhardtmit Video2:32
Geld anlegen in drei Schritten:Depot eröffnen für Anfänger: So geht's!von Katharina Spreier
- FAQ
Aktie und Anleihe in Kombination:Warum Aktienanleihen nichts für Anfänger sindvon Matthias Nick