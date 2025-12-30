Bilanz der Börse für 2025: So war das Jahr für Anleger

Zwischen Handelskonflikten und KI-Boom neigt sich ein bewegtes Börsenjahr dem Ende zu. Trotz politischer Unsicherheiten kannten die Märkte vor allem eine Richtung: nach oben.

Wirft man einen Blick auf die Schlagzeilen des Jahres, wirken die globalen Rekordstände an den Börsen zunächst unlogisch: Zölle der US-Regierung unter US-Präsident Donald Trump, wachsende Staatsschulden und wackelnde Regierungen in Europa prägten das wirtschaftliche Umfeld. Und doch legten die Leitindizes im abgelaufenen Jahr kräftig zu.

Dax trotzt den Unsicherheiten

Mit über 24.000 Punkten schließt der Dax das Jahr voraussichtlich rund 20 Prozent höher ab, als er zum Jahresanfang stand - und spielt damit "global in der ersten Performanceliga", so Joachim Schallmayer, Kapitalmarktstratege bei der DekaBank.

Bereits im Mai knackte Deutschlands wichtigster Aktienindex diese Marke und stagnierte seitdem auf hohem Niveau. Gründe sieht Schallmayer in den zu Jahresbeginn aufkeimenden Hoffnungen auf "Fiskalprogramme, Politikwechsel und ein mögliches Kriegsende in der Ukraine".

Dazu zählt auch die Ankündigung umfassender Investitionen durch das Aufweichen der Schuldenbremse seitens der schwarz-roten Koalition.

Rüstungs- und Bankensektor mit Spitzenperformance

Besonders der Rüstungskonzern Rheinmetall profitierte von höheren Militärausgaben: Mit einem Plus von rund 150 Prozent führt das Unternehmen den Dax an. Im Zuge der sicherheitspolitischen Zeitenwende stieg der gesamte deutsche Verteidigungsetat allein für 2025 auf 86 Milliarden Euro. Das ist fast doppelt so viel wie vor fünf Jahren.

Auch die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank zählen zu den Top-Fünf-Performern des Barometers und konnten sich jeweils in etwa verdoppeln.

KI-Boom beflügelt die US-Börsen

Zugpferd für die internationalen Aktienmärkte blieben auch 2025 die US-Börsen. Hier sammelt sich das mit Abstand meiste Kapital und will angelegt werden. Der S&P 500 legte rund 15 Prozent zu, der bei Anlegern beliebte MSCI World brachte es auf ein Plus von etwa 20 Prozent. Verantwortlich dafür sei vor allem die Dynamik der Technologiewerte im Zuge des KI-Booms, sagt Martin Lück, ehemaliger Stratege von BlackRock.

Konzerne wie Microsoft, Meta oder Alphabet investieren Milliarden in Rechenzentren und Mikrochips, um ihre KI-Modelle zu verbessern - in der Hoffnung, dass sich diese Wette irgendwann in Gewinnen niederschlägt. Nicht wenige Anleger warnen angesichts der immer weiter hochkletternden Kurse vor einer möglichen Blasenbildung.

Für Schallmayer ergibt sich zusammen mit dem Hype um Künstliche Intelligenz eine Kombination an Faktoren, warum die US-Börse so gut abschneidet.

Die wichtigsten Gründe für die US-Hausse sind die überraschend robuste US-Konjunktur verbunden mit einer einzigartigen Gewinndynamik der Unternehmen, Leitzinssenkungen der US-Notenbank und natürlich das Superthema KI. „ Joachim Schallmayer, Kapitalmarktstratege der DekaBank

Gold brachte am meisten Rendite

Ein Zeichen für die angespannte politische und wirtschaftliche Lage gibt es aber doch. Gold, von Anlegern als "sicherer Hafen" geschätzt, brachte die höchste Rendite aller Anlageklassen für das abgelaufene Jahr ein. Der Preis kletterte auf 4.400 Dollar je Feinunze - ein Plus von rund 60 Prozent seit Beginn von 2025. Ein mögliches Zeichen, dass sich Investoren für unsichere Zeiten rüsten.

Blick auf 2026: Was bringt das neue Jahr für die Börse?

Für das kommende Jahr richtet sich der Blick nun auf die Frage, ob die milliardenschweren KI-Investitionen tatsächlich zu steigenden Gewinnen führen und ob der US-Konsum nach der jüngsten Abkühlung des Arbeitsmarktes weiter nachgibt, sagt Joachim Schallmayer. Zudem stünden Zölle und wachsende Staatsverschuldungen weiter im Fokus.

Zwar ist kurzfristig nicht von neuen Schocks auszugehen, doch wirken diese beiden Themen eher strukturell als plötzlich. Sie beeinflussen langfristig Zinsen, Inflation und Unternehmensgewinne.

Kurz gesagt: Schuldenquoten und mögliche weitere Strafzölle bleiben Risikofaktoren und Bewertungsparameter, die Anleger auch 2026 im Blick behalten müssen.