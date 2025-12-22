Goldpreis auf Rekordhoch - 4.400 US-Dollar pro Feinunze

Mit mehr als 4.400 Dollar pro Feinunze hat der Goldpreis den bisherigen Höchststand aus dem Oktober übertroffen. Auch für das kommende Jahr rechnen Experten mit stabilen Preisen.

Der Goldpreis liegt kurz vor Weihnachten auf einem Rekordhoch. Auf Dollarbasis habe der Goldpreis dieses Jahr knapp 70 Prozent zugelegt, berichtet ZDF-Börsenexpertin Sina Mainitz. 22.12.2025 | 1:01 min

Der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht. Die Feinunze (31,1 Gramm) wurde am Montag im Frühhandel mit 4.403 US-Dollar bewertet. Dies ist der erste Rekord seit Oktober, als der Goldpreis in einer wochenlang anhaltenden Rally bis auf etwas mehr als 4.380 Dollar gestiegen war, bevor er dann zeitweise wieder unter die Marke von 4.000 Dollar zurückgefallen war.

Mit dem Anstieg am Montag liegt der Goldpreis kurz vor Jahresende 68 Prozent im Plus. Das Edelmetall ist damit eine der gefragtesten Anlageklassen in diesem Jahr. Zudem steuert es auf den höchsten Jahresgewinn seit 1979 zu. Damals war der Preis für eine Feinunze um 127 Prozent gestiegen.

Rekordwert beim Goldpreis - Auch Silber klettert auf Rekordhoch

Noch gefragter als Gold war in diesem Jahr Silber. Der Preis für eine Feinunze Silber erklomm am Montag mit knapp 69,50 Dollar ein weiteres Rekordhoch. Den Jahresgewinn baute Silber zum Wochenanfang um drei Prozentpunkte auf 140 Prozent aus

Im Oktober war der Goldpreis bereits auf einem Rekordhoch. Getrieben wurde der Höhenflug durch Krisenangst, Zinsunsicherheit und Sorgen über die Stabilität der Finanzmärkte. 18.10.2025 | 1:29 min

"Sinkende Zinsen stützen die Nachfrage nach Sachwerten", erläutert UBS-Anaylst Giovanni Staunovo gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Marktteilnehmer investieren bei erhöhten Zinsen eher in verzinste Anlagen wie Staatsanleihen, statt Rohstoffe zu kaufen, die keine Zinsen zahlen.

Zugleich deutet das Rekordhoch bei Kupfer darauf hin, dass Investoren breit in Rohstoffe investiert bleiben wollen - vermutlich aufgrund der Erwartung, dass die Inflation länger erhöht bleiben könnte „ Giovanni Staunovo, UBS-Anaylst

Zudem flüchten zum Beispiel viele Investoren in Zeiten hoher politischer Unsicherheiten in sogenannte "sichere Häfen". Edelmetalle gelten als eben solche. Zudem haben im Jahresverlauf viele Notenbanken ihre Goldbestände aufgestockt.

Stabile Goldpreise auch für 2026 erwartet

York Tetzlaff, Chef des Branchenverbandes Fachvereinigung Edelmetalle, erwartet daher auch für 2026 stabile bis steigende Preise beim Gold: "Sinkende Zinserwartungen, anhaltende geopolitische Unsicherheiten und die starke Nachfrage der Zentralbanken bilden ein robustes Fundament, auch wenn zwischenzeitliche Schwankungen nicht auszuschließen sind", sagte der Fachmann in Pforzheim.

Seit Ende letzten Jahres hat sich der Goldwert verdoppelt. In Gold-Scheide-Anstalten kann man sein Gold zu Bargeld machen: Ist der Andrang dort wegen des guten Goldkurses höher? 09.10.2025 | 4:58 min

Die Nachfrage der Zentralbanken dürfte seiner Einschätzung zufolge robust bleiben. Und geo- oder handelspolitische Unsicherheiten etwa in der Zollpolitik seien ebenfalls wahrscheinlich, sagte Tetzlaff.

Wenn die eskalieren, kann der Goldpreis überproportional reagieren. „ York Tetzlaff, Fachvereinigung Edelmetalle

Ähnlich äußerte sich der World Gold Council in einem Ausblick: Verlangsamte sich das Wachstum oder gäbe es gar einen stärkeren Abschwung, seien moderate bis starke Gewinne möglich. "Umgekehrt würde ein Erfolg der von der Trump-Administration eingeleiteten Politik das Wirtschaftswachstum beschleunigen und geopolitische Risiken reduzieren, was zu höheren Zinsen und einem stärkeren US-Dollar führen und den Goldpreis drücken würde."

Quelle: dpa, Reuters