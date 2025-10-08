  3. Merkliste
Wirtschaft

Goldpreis übersteigt erstmals 4.000 Dollar-Marke

Edelmetall knackt markante Marke:Goldpreis übersteigt erstmals 4.000-Dollar-Marke

|

Der Goldpreis ist erstmals über die Marke von 4.000 Dollar gestiegen. Damit verteuerte sich das Edelmetall seit Ende 2024 bereits um rund 53 Prozent.

Gegossene Ein-Kilogramm-Goldbarren mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % stehen in der ABC-Raffinerie in Sydney, Australien, zum Verkauf bereit

Gold hat die nächste markante Marke geknackt. (Symbolbild)

Quelle: dpa

Die Suche der Anleger nach krisensicheren Investitionsmöglichkeiten hat den Goldpreis erstmals überhaupt die Marke von 4.000 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) übersteigen lassen. Im frühen Handel kletterte der Goldpreis bis auf über 4.050 Dollar (Stand 8 Uhr) und erreichte damit ein weiteres Rekordhoch.

Seit Ende 2024 verteuerte sich das Edelmetall bereits um rund 53 Prozent und steuert auf den höchsten Anstieg in einem Jahr seit 1979 zu. Gold gilt bei vielen Investoren als sicherer Hafen in politisch unsicheren Zeiten sowie bei einer hohen Verschuldung von Staaten.

Goldpreis auf Rekordniveau

Goldpreis getrieben durch globale Unsicherheit

Hinter der seit Jahren anhaltenden Rally steckt die Suche der Anleger nach Sicherheit vor wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken sowie die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Hinzu kommen weitere Verunsicherungen durch die Haushaltssperre in den USA, die am Mittwoch in den achten Tag geht.

Minderheitsführer des US-Senats Charles "Chuck" Schumer ist zu sehen wie er seitlich steht und auf den Boden schaut. Neben ihm hängt eine amerikanische Flage

In den USA herrscht eine Haushaltssperre. Seit 1981 ist es der 15. Stillstand.

01.10.2025 | 1:10 min

Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank sieht vor allem die Rücktritte der Premierminister in Frankreich und Japan als ausschlaggebend.

Gold schlägt Bitcoin

Gold sticht in diesem Jahr dabei die meisten anderen Anlageklassen aus. Selbst der Bitcoin, der wie Gold von den geopolitischen Krisen und der politischen Unsicherheit profitiert, kann da nicht mithalten.

Goldbarren liegen nebeneinander gestapelt

In unruhigen Zeiten gilt das Edelmetall als sicherer Hafen

15.04.2024 | 3:31 min

Größere Käufe der Zentralbanken, neues Interesse an goldgedeckten ETF-Börsenfonds und eine robuste Verbraucher-Nachfrage befeuerten den Aufwärtstrend des Metalls zusätzlich.

Wir sehen derzeit, dass Anleger trotz des hohen Preises Gold kaufen, und das verstärkt die Bewegung noch weiter.

Giovanni Staunovo, UBS-Analyst

Mancher Käufer habe auch einfach Angst, etwas zu verpassen, hieß es bei den Banken.

Quelle: Reuters, dpa
