Japans Börse auf Rekordhoch nach Wahl von Sanae Takaichi

Japans Börse im Rausch:Warum die Wahl von Sanae Takaichi zum Rekordhoch führt
Die Wahl von Sanae Takaichi zur neuen Vorsitzenden der Regierungspartei hat Japans Aktienmärkten ein Rekordhoch beschert. Wofür steht die wohl nächste Ministerpräsidentin?
In Japan haben die Finanzmärkte stark auf die überraschende Wahl von Sanae Takaichi zur Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) reagiert.
Der Nikkei 225, der Leitindex für die japanischen Aktienmärkte, kletterte um über vier Prozent auf das Rekordhoch von knapp 48.061,09 Punkten. Er baute damit sein Jahresplus auf etwas mehr als 20 Prozent aus. Im Gegensatz dazu gab der japanische Yen deutlich nach. So fiel die Landeswährung im Vergleich zum Euro auf ein Rekordtief. Ein Euro wurde mit 175,41 Yen gehandelt.
Setzt sie "Abenomics"-Kurs fort?
In der Vergangenheit hat sich Takaichi für hohe Staatsausgaben und eine äußerst lockere Währungspolitik stark gemacht. Experten gehen davon aus, dass sie bald konjunkturstützende Maßnahmen ergreifen wird.
Laut Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen hat Takaichi damit eine Affinität zur sogenannten Abenomics, also der ultra-expansiven Fiskal- und Geldpolitik des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe. Das erkläre auch die Abwertung des Yen.
Da die Regierungskoalition nicht mehr die absolute Mehrheit in beiden Häusern des Parlaments innehabe, erscheine es zweifelhaft, dass die neue Regierung eine ähnlich aggressive Politik verfolgen könne.
Japans nächste Ministerpräsidentin?
Takaichi steht zu Beginn ihrer Periode als Parteivorsitzende vor diversen Herausforderungen. Dazu zählen eine alternde Bevölkerung, geopolitische Umwälzungen und eine schwächelnde Wirtschaft.
Es wird erwartet, dass das Parlament Takaichi noch in diesem Monat als neue Ministerpräsidentin Japans bestätigt - es wäre der fünfte Wechsel binnen fünf Jahren an der Spitze der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt.
