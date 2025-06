Edelmetalle: Der leise Höhenflug von Platin und Silber

Fast unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit sind die Preise für Platin und Silber nach oben geschnellt. Zwei Edelmetalle, die als industrienah gelten. Platin zum Beispiel ist wichtig in der Automobilindustrie für den Bau von Katalysatoren, Silber von hoher Bedeutung für die Photovoltaikindustrie - und nicht nur für die. Zahlreiche andere Industriezweige verwenden ebenfalls Silber in der Fertigung.

Preisunterschiede zum Gold waren zu groß

Verantwortlich für diesen steilen Anstieg ist ein anderes Edelmetall. Der Preisabstand zum Gold wurde zu groß. Das gelbe Edelmetall, bei Anlegern seit je her beliebt in unsicheren Zeiten, eilt seit Monaten von Rekord zu Rekord.

Im Ergebnis war Gold zeitweise mehr als hundertmal so viel wert wie Silber. Auch Platin verzeichnete einen deutlichem Preisabschlag, war relativ zum Goldpreis nicht mehr so billig wie seit mehr als 120 Jahren.

Großes Nachholpotenzial

Derartige Preisunterschiede locken in der Regel Spekulanten an, die in den niedrigen Bewertungen Gewinnchancen sehen. Henrik Marx, Leiter des weltweiten Edelmetallhandels bei Heraeus bestätigt: "Silber folgt oft dem Goldpreis, was in den letzten Monaten der Goldpreisrallye nicht der Fall war."