Run auf Gold: Wird er zum Risiko? EZB alarmiert

Nun warnt die Europäische Zentralbank in ihrem aktuellen "Financial Stability Review" vor Verwerfungen am Goldmarkt, die das gesamte Finanzsystem bedrohen könnten. Aber nicht, weil der Goldpreis plötzlich zusammenbricht, sondern weil die Nachfrage so groß ist, dass es zu Lieferengpässen kommen könnte. Die Notenbanker sprechen in dem Bericht von "Extremszenarien mit potenziell negativen Auswirkungen auf die Finanzstabilität".