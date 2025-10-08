Gold so teuer wie nie - was hinter dem Rekordpreis steckt

Unsicherheit, Schulden, Zinssorgen: Der Goldpreis steigt auf ein historisches Hoch. Warum Anleger jetzt auf das Edelmetall setzen - und wie lange der Boom anhalten könnte.

Gold im Höhenflug - was hinter dem Rekordpreis steckt

Der Preis für Gold steigt. So viel wie jetzt musste man noch nie dafür bezahlen. Quelle: picture alliance/Ulrich Baumgarten

Der Goldpreis kennt seit Monaten nur eine Richtung - immer weiter nach oben. Noch nie zuvor kostete eine Feinunze (circa 31,1 Gramm) Gold so viel wie zurzeit. Über 4.000 US-Dollar wurden an diesem Mittwoch an den internationalen Märkten für das Edelmetall aufgerufen. Allein seit Jahresanfang hat Gold damit um 53 Prozent zugelegt und andere Anlageklassen weit hinter sich gelassen.

Viel Unsicherheit sorgt für Rekorde

Im hohen Preis sieht Alexander Zumpfe vom Handelshaus Haraeus "ein Zeichen für die anhaltend starke Nachfrage nach sicheren Häfen in einem von politischen Unsicherheiten und geldpolitischen Kurswechseln geprägten Umfeld". Traditionell wird Gold als Wertaufbewahrungsmittel in Zeiten der Instabilität betrachtet und genau an dieser mangelt es zurzeit nicht.

So spielen für die Devisenexpertin Thu-Lan Nguyen von der Commerzbank vor allem die Rücktritte der Premierminister in Frankreich und Japan eine ausschlaggebende Rolle - beide Länder sind hochverschuldet.

Die immer weiter steigenden Staatsschulden drücken durch die hohen Zinszahlungen auf die Haushalte der Länder, sorgen so für politische Instabilität und einen zunehmenden Vertrauensverlust der Gläubiger.

Shutdown seit acht Tagen: USA in der Dauerkrise

In dieser Gemengelage fällt ein besonderer Blick auf die USA. Hochverschuldet und politisch seit längerem im Ausnahmezustand sorgt die größte Volkswirtschaft der Welt unter Präsident Donald Trump für ein Klima der Unsicherheit an den Kapitalmärkten. Letzte Eskalation: Die Haushaltssperre ("Shutdown"), welche seit acht Tagen dafür sorgt, dass Teile der Regierung und Behörden stillstehen.

In Verbindung mit der wachsenden Erwartung deutlicher Zinssenkungen durch die amerikanische Zentralbank wenden sich Anleger "zunehmend Gold zu, das von den sinkenden Renditen und dem schwächeren US-Dollar profitiert", so Goldexperte Zumpfe.

Größere Goldankäufe internationaler Zentralbanken, neues Interesse an goldgedeckten ETF-Börsenfonds und eine robuste Verbraucher-Nachfrage befeuern den Aufwärtstrend des Metalls zusätzlich.

Goldpreis abhängig von politischen Einflüssen

Zumpfe sieht vorerst "Chancen auf eine Fortsetzung in Richtung 4.200 Dollar, sollte die geldpolitische Lockerung Fahrt aufnehmen".

Gleichwohl sehen andere Analysten aber auch Risiken in der Versuchung, Gewinne auf diesem hohen Preisniveau mitnehmen zu wollen. Längerfristig dürfte die Entwicklung des Goldpreises auch weiterhin maßgeblich vom geopolitischen Umfeld abhängen.