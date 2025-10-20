TKMS profitiert von Rüstungsboom: Marineschiffbauer an der Börse

TKMS profitiert von Rüstungsboom:Thyssenkrupp-Tochter übertrifft Erwartungen beim Börsengang
von Anne Sophie Feil
Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS feiert Börsendebüt. Volle Auftragsbücher treiben den Wert der Thyssenkrupp-Tochter zeitweise sogar über jenen des Mutterkonzerns.
Es war ein unerwartet großer Erfolg für Thyssenkrupp Marine Systems, kurz TKMS, an der Frankfurter Börse. Am Montag feierte der Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene Marineboote den Börsengang. Der erste Kurs lag bei 60 Euro, danach stieg die Aktie rasant an und erreichte zeitweise sogar fast 100 Euro.
Durch den Kurssprung überschritt die Bewertung des Rüstungsunternehmens kurzzeitig sogar den Wert des Mutterkonzerns Thyssenkrupp. Mit über fünf Milliarden Euro wird TKMS höher bewertet als Analysten vor dem Börsengang angenommen hatten.
Auftragsrekord durch "Zeitenwende" - Rüstungsindustrie boomt
Der Erfolg des Marineschiffbauers kommt nicht von ungefähr. Die Rüstungsindustrie erlebt seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine einen echten Höhenflug. Auftragsvolumen und Umsätze erreichen Rekordniveaus. Das zeigt sich auch an der Börse. Die Aktie von Renk beispielsweise ist seit Jahresbeginn um 267 Prozent gestiegen, auch die Kurse von Rheinmetall (plus 188 Prozent) und Hensoldt (plus 186 Prozent) haben stark zugelegt.
Auch TKMS verzeichnet ein Auftragsvolumen in Rekordhöhe von 18,6 Milliarden Euro. Damit ist die Werft bis in die frühen 2040er Jahre ausgelastet. Das Unternehmen will seinen Umsatz nach eigenen Angaben um jährlich 10 Prozent steigern. CFO Paul Glaser erklärte am Montag:
TKMS-CEO Burkhard erhofft sich neue Aufträge aus Kanada
Der Vorstandsvorsitzende Oliver Burkhard kündigte an, noch am Montag gemeinsam mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nach Kanada zu reisen. Dort erhofft sich TKMS neue U-Boot-Aufträge. "Wir sind das maritime Powerhaus in Europa", sagte Burkhard selbstbewusst.
TKMS beschäftigt aktuell rund 9.000 Mitarbeitende. Der Vorstandschef Burkhard, ein ehemaliger Gewerkschafter, verspricht der Belegschaft eine klare Perspektive:
Abspaltung zahlt sich aus
Über die Abspaltung vom Mutterkonzern sagt TKMS-CEO Burkhard: "Die Eigenständigkeit ermöglicht uns künftig, an Agilität und Flexibilität zu gewinnen. Das wird unseren Kunden und unseren Partnern in der Nato bei der dringend nötigen Modernisierung ihrer maritimen Streitkräfte zugutekommen."
Für die Aktionäre von Thyssenkrupp ist die Rechnung aufgegangen: Für je 20 Thyssenkrupp-Aktien wurde ihnen automatisch ein TKMS-Anteilsschein ins Depot gebucht. Ein attraktives Geschäft, denn TKMS plant, 30 bis 50 Prozent des Nettogewinns als Dividende an die Anteilseigner auszuschütten. An dieser Vorgehensweise gibt es allerdings auch Kritik: Während die Allgemeinheit für die hohen Rüstungsausgaben aufkomme, würden die Gewinne privatisiert, so das Argument.
Das Thyssenkrupp-Universum besteht aus zahlreichen Sparten:
Thyssenkrupp auf dem Weg zur Finanzholding
Die Mutter Thyssenkrupp hält weiterhin 51 Prozent der Anteile. Dennoch ist der heutige Börsengang ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur strategischen Neuausrichtung des Essener Konzerns. Miguel López, Vorstandsvorsitzender der Thyssenkrupp AG, plant, den Konzern zu einer Finanzholding umzubauen. Er erklärte:
Nach dem Verkauf der Aufzugssparte TK Elevator und dem Börsengang von Nucera ist TKMS die dritte große Abspaltung. Die Zukunft der verbleibenden Bereiche ist noch offen.
Die Stahlsparte soll restrukturiert werden, plant den Abbau von 11.000 Stellen und auch die Autosparte kündigte Jobstreichungen an. Der profitable Werkstoffhändler Material Services wiederum gilt als nächster Börsenkandidat.
