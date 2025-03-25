Dow Jones - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Dow Jones
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Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wurde 1884 gegründet, um die Entwicklung des Aktienmarktes der USA zu messen. Damit ist er nach dem Dow Jones Transportation Average der älteste bestehende Aktienindex an der Börse in New York. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe zu Dow Jones in der Übersicht.
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