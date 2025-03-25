  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Dow Jones - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Dow Jones

|
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wurde 1884 gegründet, um die Entwicklung des Aktienmarktes der USA zu messen. Damit ist er nach dem Dow Jones Transportation Average der älteste bestehende Aktienindex an der Börse in New York. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe zu Dow Jones in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Dow Jones

  1. Anzeigetafel über dem Handelssaal der New Yorker Börse zeigt den Dow Jones erstmals über 50.000 Punkte, 6. Februar 2026.

    Rekord an der Börse:Dow-Jones-Index übersteigt 50.000 Punkte

    Video0:18
  2. Börsenhändler an der New York Stock Exchange tragen Caps mit der Aufschrift "DOW 50,000".

    Rekordhoch an der US-Börse:Dow Jones knackt erstmals Marke von 50.000 Punkten

    mit Video0:18
  3. Ein Wall-Street-Straßenschild in New York
    Noch 1 Tag

    Angst vor Handelskrieg:Trumps Ankündigungen belasten die US-Börsen

    mit Video1:39
  4. US-Präsident Trump ist auf einem Bildschirm auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse vor der Anzeigetafel mit der Dax-Kurve zu sehen

    Trumps Zölle teils ausgesetzt:Börsen reagieren stark - Dax mit Kurssprung

  5. Kursentwicklung des ETF MSCI World auf dem Display eines Smartphones

    Sinkflug des MSCI World:Investieren mit ETFs: Das sollte man beachten

    von Mischa Ehrhardt
    mit Video2:32

Rekordhoch an der US-Börse

Börsenhändler an der New York Stock Exchange tragen Caps mit der Aufschrift "DOW 50,000".

Dow Jones knackt erstmals Marke von 50.000 Punkten

Anlagestrategie ETFs

  1. Ein-Euro-Stück aufgestellt auf Ausdruck einer Grafik mit Finanzkurve

    Nachhaltige Geldanlagen:So können Sie erkennen, ob ein ETF grün investiert

    von Svetlana Leitz
    mit Video1:32
  2. Der Kursverlauf des MSCI World wird in einem Neobroker auf einem Smartphone angezeigt.

    Iran-Krieg und Folgen auf Aktienmarkt:ETFs in Krisenzeiten: Halten oder verkaufen?

    von Sina Mainitz
    mit Video9:14
  3. Typical ETF Exchange Trade Fund

    Seit 25 Jahren an der Börse:Warum ETFs eine Erfolgsgeschichte sind

    von Valerie Haller und Anne Sophie Feil
  4. Kursentwicklung des ETF MSCI World auf dem Display eines Smartphones

    Sinkflug des MSCI World:Investieren mit ETFs: Das sollte man beachten

    von Mischa Ehrhardt
    mit Video2:32

Mehr zum Thema Geld anlegen

  1. Wenige Euro-Münzen liegen in einem Geldbeutel aus Leder

    Finanzfrust im Januar?:Mit der richtigen Planung ins neue Jahr starten

    von Svetlana Leitz und Juana Guschl
    mit Video1:13
  2. Ein Frau sitzt am Laptop und kauft Aktien.

    Gender Investment Gap:Warum Frauen seltener Aktien kaufen als Männer

    von Marie Ries
    mit Video2:36
  3. Zwei Jugendliche sitzen vor einem Laptop. Ein Mädchen hat einen Bankkarte in der Hand.

    Geldanlage für Jugendliche :Investieren als Teenager: Wie geht das?

    von Leonie Rudolf
    mit Video11:09
  4. Ein älterer Mann hält ein Smartphone mit einer Trading-App in den Händen am 05.09.2024 in Berlin.

    Wissen über Finanzen:Viele Menschen bei Geldanlage ahnungslos

    mit Video11:09

Top Dow-Jones-Unternehmen

  1. Ein Schild mit dem Nvidia-Logo

    Nachrichten | Thema:Nvidia

  2. Das Apple Logo am Apple-Store an der 5th Avenue in Manhattan.

    Nachrichten | Thema:Apple

  3. Das Logo von Microsoft. Archivbild

    Nachrichten | Thema:Microsoft

  4. Amazon Logistikzentrum

    Nachrichten | Thema:Amazon

Mehr zum Thema Wirtschaft
Börse und AktienDaxAktuelle WirtschaftsnachrichtenAktuelle News zu Unternehmen