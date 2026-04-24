Ob ein Fonds soziale oder klimafreundliche Kriterien erfüllt, soll man am Namen erkennen. Das regelt mittlerweile eine europäische Leitlinie. Was Verbraucher beachten müssen.

So können Sie erkennen, ob ein ETF grün investiert

Wo nachhaltig draufsteht, soll nachhaltig drinstecken – das gilt auch fürs Geld. Anbieter müssen sich bei der Benennung von Fonds an eine EU-Leitlinie halten. 22.04.2026 | 1:32 min

Wo "grün" draufsteht, soll auch "grün" drin sein. Das Problem: Daran gehalten haben sich Fonds-Anbieter in der Vergangenheit nicht immer, so dass es Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich schwer hatten. Schließlich stecken in Fonds, zu denen auch ETFs zählen, oft hunderte bis tausende Unternehmen.

Deshalb hat die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 2024 mit einer Leitlinie eingegriffen: "Die Behörden wollten etwas für den Verbraucherschutz tun", sagt Georg Schürmann, Aufsichtsratschef der Umweltbank. Viele Fondsangebote hätten sich als 'nachhaltig' bezeichnet, ohne dass wirklich klar gewesen sei, "was drin ist", erläutert Schürmann. Als Mitglied des Sustainable Finance Beirates hat Schürmann von 2019 bis 2025 die Bundesregierung beraten.

Möglichkeiten zur Geldanlage gibt es viele. Eine davon: die börsengehandelten Fonds, auch ETFs genannt. Was unterscheidet sie von anderen Investitionsmöglichkeiten? Ein Überblick. 15.12.2022 | 1:05 min

Nach der ESMA-Leitlinie müssen sich Fonds an Bedingungen halten, sollten sie bestimmte Begriffe oder mit ihnen verwandte Worte im Namen tragen oder für Werbung verwenden - etwa "ESG (Environmental, Social und Governance)", "sozial" oder "nachhaltig". Mindestens 80 Prozent des Geldes im Fonds müssen nach den angegebenen Nachhaltigkeitskriterien investiert werden. Dazu kommen Bereiche, in die gar nicht investiert werden darf.

Nachhaltige ETFs versprechen Investitionen nach Umwelt- und Sozialstandards. Was dahinter steckt und wie sich Angebote einordnen lassen, erklärt Anlage-Experte Timo Halbe. 23.04.2026 | 5:55 min

Welche Begriffe im ETF-Namen bedeuten was?

"Sozial", "transformierend", "Governance": ETFs, die diese oder ähnliche Worte im Namen tragen, dürfen kein Geld in bestimmte Bereiche investieren. Dazu gehören unter anderem Unternehmen, die an Waffen beteiligt sind, die von der EU als verboten eingeordnet werden, Tabak produzieren oder mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung stehen.

"Umwelt", "Impact": Für solche ETFs gelten dieselben Ausschlusskriterien. Hinzu kommen konkrete Vorgaben für den Anteil an Unternehmen, die ihren Umsatz mit fossilen Brennstoffen machen oder mit hohem CO2-Ausstoß Strom erzeugen. Ganz ausgeschlossen sind solche Unternehmen aber nicht.

"Nachhaltig": Hier wird es noch strenger. Es gelten alle bereits genannten Vorgaben. Außerdem sollen die vertretenen Unternehmen aktiv und messbar dazu beitragen, nachhaltige Ziele zu erreichen. Das können zum Beispiel Investitionen in Sozial-, Umwelt- oder Bildungsprojekte sein.

Grüne Geldanlage : Ist verantwortungsvolles Investieren out? Geldanlage in grüne Aktien oder Fonds war ein Megatrend. Doch dann kamen die militärische Zeitenwende und Donald Trump. von Klaus Weber

Können sich Verbraucher jetzt mehr auf ETFs mit Nachhaltigkeitskriterien verlassen?

Schürmann sieht die Leitlinie als "echte Hilfe für Verbraucherinnen und Verbraucher". Kurz bevor sie 2024 für die Fondsanbieter gesetzlich verpflichtend wurde, haben laut einer Analyse der NGOs "Finanzwende", "Urgewald" und "Facing Finance" mehrere hundert Fonds solche Begriffe aus ihren Namen gestrichen.

Das zeigt natürlich - hoppla: Da war vermutlich Greenwashing dabei. „ Georg Schürmann, Aufsichtsratschef der Umweltbank, hat mehrere Jahre die Bundesregierung beraten

Die Analyse ergab außerdem: Einige Fonds haben die Begriffe durch solche ersetzt, die nicht eindeutig unter die Leitlinie fallen. Darunter sind Worte wie "screened", "selection" oder "committed". Hier empfiehlt Schürmann Verbrauchern, genau zu prüfen, welche Unternehmen im Fonds enthalten sind.

Ein Vorschlag der SPD lautete, Kapitalerträge und Immobilien sollen zur Finanzierung des Gesundheitswesens herangezogen werden. Wie viele Menschen wären davon betroffen? Wie spart Deutschland? 21.02.2026 | 0:41 min

Worauf können Verbraucher achten, die nachhaltig investieren wollen?

Auch wenn sich ETFs an die Leitlinie der ESMA halten, könne ein Check der in den jeweiligen Fonds vertretenen Unternehmen für Überraschungen sorgen. Das liege daran, dass jeder Anleger seine eigene Erwartungshaltung an Nachhaltigkeit habe: "Nicht alle verstehen unter einem Umweltfond das Gleiche", sagt Schürmann.

Ein Blick in die Unternehmensliste des Fonds kann schon zeigen, ob eine Firma dabei ist, der man auf keinen Fall sein Geld geben möchte. Weitere Orientierung können Verbraucherverbände oder NGOs bieten, die Labels oder Rankings herausgeben. Anleger können sich so einen besseren Überblick darüber verschaffen, ob eine Investition ihren eigenen Wertvorstellungen entspricht.