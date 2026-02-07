Rekordhoch: Dow Jones steigt erstmals über 50.000 Punkte

Der US-Aktienindex Dow Jones überspringt zum ersten Mal die 50.000-Punkte-Marke. Nach Kurseinbrüchen bei Tech-Aktien schafft das Börsenbarometer am Freitag ein Allzeithoch.

Neuer Rekord an der New Yorker Wall Street: Der US-Aktienindex DowJones ist am Freitag erstmals über die Marke von 50.000 Punkten gestiegen. Quelle: AP

Der US-Aktienindex DowJones Industrial ist erstmals in seiner fast 130-jährigen Geschichte über die Marke von 50.000 Punkten geklettert. Damit ist nach den jüngsten Kursrutschen bei Technologieaktien an den US-Börsen die Risikobereitschaft wieder zurückgekehrt. "Glückwunsch Amerika" kommentierte dies US-Präsident Donald Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.

Nach dem Spitzenanstieg bis auf knapp 50.170 Punkte ging das US-Börsenbarometer der Standardwerte 2,47 Prozent höher bei 50.115,67 Punkten aus dem Handel.

Bereits seit Jahren treiben die robuste US-Wirtschaft, die sprudelnden Unternehmensgewinne und nicht zuletzt das billige Geld der Notenbank den Leitindex Dow in immer höhere Sphären. Dabei fielen die 10.000er-Marken des Dow in immer kürzeren Zeitabständen.

Vor 25 Jahren ging die Deutsche Börse selbst an den Markt. Seither entwickelt sie ihre Technologie immer weiter - heute wird der Dax dadurch sekündlich berechnet. 05.02.2026 | 0:34 min

Dow Jones übertrifft andere Indizes

Möglich wurde der jetzige Sprung, weil der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Index zuletzt wesentlich besser da stand als seine New Yorker Indexkollegen. Im Gegensatz zu anderen Leitindizes verbuchte der Dow damit ein ähnlich großes Wochenplus. Ein Anstieg um 1,97 Prozent auf 6.932,30 Zähler reichte dem marktbreiten S&P 500 nicht, er verzeichnet ein knappes Wochenminus.

Der Nasdaq 100, der den Tech-Sektor am stärksten abbildet, hat in der abgelaufenen Handelswoche 1,9 Prozent verloren - trotz einer Erholung am Freitag um 2,15 Prozent auf 25.075,77 Zähler. Er musste dabei nicht nur Kursverluste bei den Internetriesen Alphabet und Meta verkraften, sondern auch einen Kursrutsch bei Amazon. Bei vielen anderen Tech-Werten wagten sich nach dem jüngsten Ausverkauf wieder Schnäppchenjäger heran.

Nachrichten | Thema : Börse und Aktien Die Börse ist ein Marktplatz, an dem Aktien von Unternehmen gehandelt werden. Der Aktienkurs bildet sich aus Angebot und Nachfrage. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Börse.

Quelle: dpa, AFP