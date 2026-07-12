Der prominente US-Senator Lindsey Graham ist tot. Der Trump-Vertraute starb mit 71 Jahren nach plötzlicher Erkrankung, teilte sein Büro mit.

US-Senator Lindsey Graham (Archivbild) Quelle: Imago

Der US-Senator Lindsey Graham ist am Samstagabend nach einer kurzen und plötzlichen Erkrankung verstorben, wie der Kommunikationsdirektor seines Büros am frühen Sonntag in einem Beitrag auf X mitteilte.

Graham war nach US-Medienberichten gerade von einer Reise aus der Ukraine zurückgekehrt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte dem Republikaner für seinen zehnten Besuch in dem von Russland angegriffenen Land gedankt und Aufnahmen von dem Treffen verbreitet. Heute war bei NBC News eigentlich ein Interview mit ihm geplant, wie der Sender berichtete.

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Erst lautstarker Kritiker, dann Verbündeter von Trump

Lindsey Graham (71) war ein prominenter republikanischer Senator aus South Carolina. Zu Beginn seiner Karriere war er ein lautstarker Kritiker von US-Präsident Donald Trump, bevor er zu einem seiner loyalsten Verbündeten auf dem Capitol Hill wurde.

Donald Trump spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina an der Seite: Lindsey Graham. Quelle: AP

Der aus South Carolina stammende Graham war unter anderem häufiger Gast auf der Münchner Sicherheitskonferenz, in Februar trat er am Rande der Konferenz bei einer Großveranstaltung der iranischen Exil-Opposition auf.

"Senator Grahams Familie freut sich in dieser Zeit über Gebete und bittet um Privatsphäre während dieser unglaublich schwierigen Phase", fügte sein Büro hinzu.

Statement seines Büros Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Seit 2002 im US-Senat

Graham wurde im Jahr 2002 in den US-Senat gewählt. Vor seiner Amtszeit im Oberhaus wurde er laut seiner Website 1994 für den dritten Kongresswahlbezirk von South Carolina in das US-Repräsentantenhaus gewählt.

Als Verfechter einer harten Verteidigungspolitik ("Defense Hawk") hatte er sich laut seiner Website "konsequent für Ergebnisse im Krieg gegen den Terror eingesetzt, die unsere langfristigen nationalen Sicherheitsinteressen schützen".

Graham war nicht verheiratet und lebte in Seneca, South Carolina (USA).

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