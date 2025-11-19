Nvidia - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Nvidia ist ein IT-Unternehmen mit Sitz in den USA. Es ist der weltweit größte Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen, die für PCs und Spielekonsolen verwendet werden. Seit November 2022 richtet sich das Unternehmen zunehmend auf den Schwerpunkt KI-Infrastruktur aus. 80 Prozent der Prozessoren in KI-Serverzentren von großen Unternehmen wie Google, Meta oder OpenAi stammen inzwischen von Nvidia, was zu einem raketenartigen Börsenanstieg des Unternehmens geführt hat. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Nvidia in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Nvidia

  1. Tim Höttges (l), CEO Deutsche Telekom AG, und Jensen Huang (r), CEO NVIDIA bei der Vorstellung einer neuen KI-Fabrik von Telekom und Nvidia.

    Rechenzentrum in München geplant:Telekom und Nvidia starten KI-Offensive in Deutschland

    von Richard Luttke
    mit Video
  2. Das Nvidia-Logo ist am 26. Februar 2025 auf einem Schild am Nvidia-Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, zu sehen

    Wertvollstes Unternehmen:Nvidia: Börsen-Rekord mit fünf Billionen Dollar

  3. Das Nvidia-Logo

    KI-Offensive aus Deutschland:Telekom und Nvidia planen Rechenzentrum in München

    mit Video
  4. Firmenschild mit Nvidia Logo vor der Nvidia-Zentrale in Santa Clara, Kalifornien, USA

    Wachstum dank KI-Boom:Trotz China-Sorgen: Umsatzsprung bei Nvidia

    mit Video
  5. Typical: Nvidia

    Wegen US-Ausfuhrbeschränkungen:Nvidia warnt vor KI-Vormacht Chinas

    mit Video
  6. Das Nvidia-Logo ist am 27.05.2025 auf einem Schild am Nvidia-Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, zu sehen

    Chiphersteller zieht Bilanz:KI, Chips und Roboter: Was Nvidia plant

    von Mischa Ehrhardt
    mit Video
  7. Das Nvidia-Logo ist am 26. Februar 2025 auf einem Schild am Nvidia-Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, zu sehen

    Rekordumsatz nach Deepseek-Schock:Chiphersteller Nvidia widerlegt die Zweifler

  8. Typical: Nividia

    Rekordverlust an der Wall Street:DeepSeek-Hype: Nvidia-Aktie stürzt ab

    mit Video
  9. Menschen gehen vor der Technikmesse CES am Las Vegas Convention Center vorbei.

    Nvidia stellt KI-Computer vor:Tech-Messe CES in Las Vegas gestartet

    1:42 min
  10. Broker an der New Yorker Börse beim Betrachten des Börsenkurses

    Top 100:Teuerste Börsenkonzerne: Wenig deutsche dabei

    mit Video
  11. Beschilderung auf dem Campus der Nvidia Corporation in Santa Clara, Kalifornien, USA, 20. November 2024. Nvidia wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben.

    Nvidia-Aktie:Trotz Gewinnverdopplung: Anleger unzufrieden

  12. Elon Musk

    Deal mit Firma Oracle geplatzt:Musk: Wollen KI-Rechenzentrum selbst bauen

Mehr zum KI-Ausbau des Unternehmens

Das Nvidia-Logo ist am 27.08.2025 auf einem Schild am Nvidia-Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, zu sehen

Nvidia steigt in großem Stil bei OpenAI ein

Chiphersteller zieht Bilanz
KI, Chips und Roboter: Was Nvidia plant

