Nvidia - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Nvidia ist ein IT-Unternehmen mit Sitz in den USA. Es ist der weltweit größte Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen, die für PCs und Spielekonsolen verwendet werden. Seit November 2022 richtet sich das Unternehmen zunehmend auf den Schwerpunkt KI-Infrastruktur aus. 80 Prozent der Prozessoren in KI-Serverzentren von großen Unternehmen wie Google, Meta oder OpenAi stammen inzwischen von Nvidia, was zu einem raketenartigen Börsenanstieg des Unternehmens geführt hat. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Nvidia in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Nvidia
Rechenzentrum in München geplant:Telekom und Nvidia starten KI-Offensive in Deutschlandvon Richard Luttkemit Video
Wertvollstes Unternehmen:Nvidia: Börsen-Rekord mit fünf Billionen Dollar
KI-Offensive aus Deutschland:Telekom und Nvidia planen Rechenzentrum in Münchenmit Video
Wachstum dank KI-Boom:Trotz China-Sorgen: Umsatzsprung bei Nvidiamit Video
Wegen US-Ausfuhrbeschränkungen:Nvidia warnt vor KI-Vormacht Chinasmit Video
Chiphersteller zieht Bilanz:KI, Chips und Roboter: Was Nvidia plantvon Mischa Ehrhardtmit Video
Rekordumsatz nach Deepseek-Schock:Chiphersteller Nvidia widerlegt die Zweifler
Rekordverlust an der Wall Street:DeepSeek-Hype: Nvidia-Aktie stürzt abmit Video
Nvidia stellt KI-Computer vor:Tech-Messe CES in Las Vegas gestartet1:42 min
Top 100:Teuerste Börsenkonzerne: Wenig deutsche dabeimit Video
Nvidia-Aktie:Trotz Gewinnverdopplung: Anleger unzufrieden
Deal mit Firma Oracle geplatzt:Musk: Wollen KI-Rechenzentrum selbst bauen
