KI-Branche: Nvidia steigt in großem Stil bei OpenAI ein

Das US-Unternehmen Nvidia plant Investitionen von bis zu 100 Milliarden Dollar beim ChatGPT-Entwickler OpenAI. Zusammen wollen die Unternehmen die Entwicklung von KI vorantreiben.

Der Chipkonzern Nvidia plant eine große Kooperation mit ChatGPT-Entwickler OpenAI. Quelle: AFP

Nvidia will zu einem der größten Anteilseigner von OpenAI aufsteigen. Der weltweit führende Anbieter von KI-Prozessoren werde sich mit bis zu 100 Milliarden Dollar an dem ChatGPT-Entwickler beteiligen, kündigten die beiden Unternehmen am Montag an.

Außerdem wollten sie gemeinsam neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) mit einem Strombedarf von zehn Gigawatt aufbauen. Details der Kooperation würden in den kommenden Wochen geklärt.

Auch in Deutschland gibt es schon den ersten Standort des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. 22.05.2025 | 1:41 min

"Am Anfang steht die Rechenleistung", sagte OpenAI-Chef Sam Altman.

Rechenzentren bilden die Basis für die Wirtschaft der Zukunft. „ OpenAI-Chef Sam Altman

Gemeinsam mit Nvidia wolle sein Unternehmen die Grundlage für Durchbrüche in der KI-Entwicklung schaffen und die Verbreitung dieser Technologie vorantreiben.

Nvidia-Aktie klettert auf Rekordhoch

Nvidia hatte sich vor rund einem Jahr mit 6,6 Milliarden Dollar an einer Finanzierungsrunde von OpenAI beteiligt. Die angekündigten 100 Milliarden Dollar kämen zu den bisherigen Investitionen hinzu, erläuterte Konzernchef Jensen Huang in einem TV-Interview. Nvidia-Aktien stiegen daraufhin um bis zu 4,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 184,55 Dollar.

Wegen US-Ausfuhrbeschränkungen : Nvidia warnt vor KI-Vormacht Chinas Mit Exporthürden wollen die USA den Aufstieg Chinas bei Technologien wie Künstlicher Intelligenz bremsen. Das Gegenteil könnte eintreten, mahnt nun der führende Chipkonzern Nvidia. mit Video

"Durch die Partnerschaft mit OpenAI und die gemeinsame Entwicklung von Hard- und Software stellt Nvidia sicher, dass seine Prozessoren auch das Rückgrat für die nächste Generation der KI-Infrastruktur bilden", sagte Analyst Matt Britzman vom Brokerhaus Hargreaves Lansdown. Er rechne mit einem Umsatzschub für den Chip-Konzern.

Jedes zusätzliche Gigawatt an Rechenleistung bedeutet ungefähr 50 Milliarden Dollar Umsatz. „ Matt Britzman, Analyst vom Brokerhaus Hargreaves Lansdown

Nvidia soll Prozessoren liefern und kauft Anteile

Nvidia werde OpenAI ab Ende 2026 erste KI-Prozessoren liefern, sagte ein Insider. Das Startup zahle hierfür in bar. Im Gegenzug kaufe Nvidia in mehreren Schritten Anteile an dem KI-Entwickler. Die erste Tranche von zehn Milliarden Dollar werde fällig, sobald der Kooperationsvertrag unterschriftsreif sei.

Auf der Tech-Messe in Las Vegas Anfang des Jahres stellte der Chipkonzern Nvidia einen KI-Supercomputer im Schreibtisch-Format vor. 07.01.2025 | 1:42 min

Die Partnerschaft von OpenAI mit Microsoft bleibe von der neuen Kooperation unberührt. Darüber hinaus arbeite das Startup weiter an der Entwicklung eigener KI-Chips. Nvidia war für eine Stellungnahme zu den Details der Vereinbarung zunächst nicht zu erreichen.

OpenAI war bei einer Finanzierungsrunde unlängst mit 300 Milliarden Dollar bewertet worden. Im Rahmen eines aktuellen Aktienverkaufs von Beschäftigten strebt der ChatGPT-Entwickler Insidern zufolge eine Bewertung von 500 Milliarden Dollar an.

Das Unternehmen spielt zudem eine führende Rolle beim US-Projekt "Stargate" zum Bau von KI-Rechenzentren. Nvidia hatte vergangene Woche seinen fünf Milliarden Dollar schweren Einstieg beim kriselnden Rivalen Intel angekündigt.