Telekom baut mit Nvidia KI-Rechenzentrum: Beginnt die Aufholjagd?

Rechenzentrum in München geplant:Telekom und Nvidia starten KI-Offensive in Deutschland
von Richard Luttke
Es ist ein Milliardenprojekt: In München will die Telekom zusammen mit Nvidia ein Rechenzentrum für Künstliche Intelligenz bauen. Gelingt so Deutschlands Aufholjagd im KI-Rennen?
Die Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) kennt momentan nur Superlative: Schwindelerregende Investitionen, beispielloses Wachstum, aber vor allem große Visionen. In diesem Licht stand auch die Präsentation der Telekom und Nvidia am Dienstag in Berlin. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sprach von "einem großen Tag für Deutschland und für Europa".
Nvidia-Chef Jensen Huang nannte es eine "neue Ära" und Telekom-Chef Timotheus Höttges ging noch weiter und prophezeite: "Ohne KI kann man den Standort Deutschland vergessen." Worte, die nach Aufbruch, aber gleichzeitig auch nach einer Warnung klingen.
Anlass sind die neuesten Pläne der Telekom: Gemeinsam mit dem US-Chipproduzenten Nvidia plant der deutsche Telekommunikationsanbieter, ein riesiges KI-Rechenzentrum in München zu bauen. Für über eine Milliarde Euro sollen 10.000 Hochleistungschips (GPUs) die deutsche Industrie beim Thema KI nach vorne bringen und für mehr Unabhängigkeit sorgen. Doch kann das gelingen - und wie steht Deutschland wirklich da?
Telekom hofft auf EU-Förderung als KI-Gigafactory
Das Rechenzentrum für Künstliche Intelligenz im Münchner Tucherpark soll den Anfang einer umfassenden KI-Strategie der Telekom markieren. Der Konzern hofft so, bei einem großen Förderprogramm der Europäischen Union für sogenannte KI-Gigafactories berücksichtigt zu werden. Das sind KI-Zentren mit über 100.000 Chips.
Die Planung der EU sieht vor, bis zu fünf KI-Gigafactories in Europa entstehen zu lassen. Sie übernimmt bis zu 35 Prozent der geschätzten Kosten von etwa drei bis fünf Milliarden Euro. Diese KI-Fabriken stehen im Zentrum eines 200 Milliarden Euro schweren Investitionsplans der EU, mit dem Europa zum "KI-Kontinent" werden möchte.
Wir wollen oben mitspielen - dieses Signal soll aus Europa und auch aus Deutschland gesendet werden. Für Joachim Köhler, Abteilungsleiter am Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS), kein unrealistisches Ziel:
Experte fordert: KI-Einsatz in der Industrie
Doch trotz einzelner Leuchtturmprojekte kommen entscheidende Entwicklungen weiterhin vor allem aus den USA. Das liegt unter anderem am besseren Zugang zu großen Summen Risikokapitals. Hier könne Deutschland nicht mithalten, weshalb Köhler auch staatliche Subventionen für notwendig hält.
Jedoch dürften laut Köhler auch hohe Investitionen kaum dafür sorgen, dass das nächste ChatGPT in Deutschland entsteht. Stattdessen sollte der Fokus ohnehin auf der industriellen Nutzung der Technologie liegen:
Europa soll unabhängiger von China und USA werden
Hierbei kommt dem Standort auch zugute, dass in Wirtschaft und Verwaltung die Unabhängigkeit von China und den USA immer wichtiger wird. Verlässlichkeit und echter Datenschutz könnten im KI-Rennen zu einem wahren Trumpf werden. Um diesen auszuspielen, brauche es die entsprechende Infrastruktur und europäische Kooperationen.
In München wollen sie auf die Stärken des Standorts setzen. Zu den ersten Kunden gehört unter anderem Agile Robots, ein deutsches Hightech-Unternehmen, das sich auf intelligente Robotik spezialisiert hat. Ob sich die Milliarden-Investition auszahlt, wird letztlich davon abhängen, wie groß der Bedarf an KI-Rechenleistung in Deutschland tatsächlich ist.
Richard Luttke ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
KI, Deutschland und Europa
Von Kampfdrohne bis Taxi-Shuttle:KI in Deutschland: An Ideen mangelt es nichtvon Lothar Beckermit Video
- FAQ
Künstliche Intelligenz :Warum Heilbronn einen Stadtteil für KI bautvon Max Schwarzmit Video
Nach KI-Gipfel in Paris:Das sind die KI-Pioniere aus Deutschlandvon Richard Luttkemit Video
Förderung von Hightech-Start-ups:Wenn der Staat ein Stück Risiko übernimmtvon Jan Stremmelmit Video
Europas Hoffnung auf eigene KI:ASML-Einstieg bei Mistral: Was der Deal für KI in Europa bringtvon Dennis Bergermit Video
Supercomputer für KI made in EU:Jupiter: Europas KI-Gigant erwachtmit Video
Deutscher KI-Pionier Hochreiter:Was KI besser kann und wo es in Europa haktvon Svenja Bergerhoffmit Video