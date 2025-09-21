Europas Hoffnung auf eigene KI:ASML-Einstieg bei Mistral: Was der Deal für KI in Europa bringt
Der europäische Chip-Gigant ASML steigt bei Europas KI-Hoffnung Mistral ein. Ein Gewinn für beide Unternehmen. Doch was bedeutet der Deal für Europa?
Milliarden fließen weltweit in Künstliche Intelligenz, und KI-Chatbots prägen zunehmend unseren Alltag. Doch der Markt wird von den USA und China dominiert. Europa will das ändern.
Nun wagt sich ASML, Europas führender Tech-Konzern, in eine Partnerschaft, die den Kontinent voranbringen könnte: Der niederländische Hersteller von Chipmaschinen übernimmt elf Prozent des französischen KI-Startups Mistral AI und wird damit größter Anteilseigner. Kann Europa auf technologische Unabhängigkeit hoffen? Erste Reaktionen sind positiv:
Deal ein Gewinn für ASML und KI-Startup Mistral
Für Mistral ist der Einstieg von ASML ein Ritterschlag. Das erst 2023 gegründete Pariser Startup wird nun mit 11,7 Milliarden Euro bewertet - mehr als jedes andere junge Unternehmen in Frankreich.
ASML wiederum ist ein internationales Schwergewicht der Halbleiterindustrie. Seine Maschinen sind unverzichtbar für die modernste Chip-Produktion. Wer Top-Chips herstellen will, kommt an ASML nicht vorbei.
Laut ASML-Finanzvorstand Roger Dassen soll die KI vor allem die eigene Produktion optimieren: Bevor ein Chip entsteht, werden winzige Schaltmuster "fotografiert" und millionenfach auf Silizium übertragen.
Diese Prozesse erfordern enorme Rechenleistung. KI-Modelle beschleunigen die Simulationen, verbessern die Schaltmuster und helfen bei der Fehlererkennung. Wie eine Qualitätsprüferin mit "Superaugen" entdeckt KI jedes Staubkorn - rund um die Uhr und ohne Ermüdung.
KI-Forscher: Wille zu mehr technologischer Unabhängigkeit
Experten werten den europäischen Zusammenschluss als strategische Partnerschaft. Kristian Kersting, KI-Forscher an der TU Darmstadt, sieht für beide Unternehmen klare Vorteile:
Doch es geht um mehr als Prozessoptimierung. Für Europa ist der Deal ein Symbol. Europa zeige, dass eigene starke Unternehmen den Willen haben, technologisch unabhängiger zu werden, sagt Kersting dem ZDF.
Seit Jahren versucht die EU, ihre technologische Souveränität zu stärken. Nun gibt es erstmals eine enge Verbindung zwischen einem europäischen KI-Hoffnungsträger und einem global führenden Hardwareanbieter. KI-Experte Kersting ist optimistisch:
Fehlende Rechenzentren, Fachkräfte, Infrastruktur
Eine konkurrenzfähige europäische KI braucht leistungsstarke Rechenzentren, Supercomputer und Fachwissen. Doch hier hapert es. Es fehlt an Kapital, Fachkräften und einer funktionierenden Daten-Infrastruktur. Vor allem aber mangelt es an politischem Mut, groß zu denken.
Starke KI-Anbieter aus Europa könnten einen entscheidenden Beitrag zu Europas digitaler Souveränität leisten, sagt Janis Hecker vom Digitalverband Bitkom. Doch dafür brauche Europa einen Perspektivwechsel, der die "Chancen von KI für Wirtschaft und Gesellschaft in den Mittelpunkt rückt und geeignete Rahmenbedingungen für KI-Wachstum schafft", so Hecker.
Bürokratie weiteres Hemmnis für KI in Europa
Ein Hindernis auch im Wettbewerb um die Technologieführerschaft ist Bürokratie. In Deutschland dauern Bau- und Planungsverfahren für Rechenzentren oft bis zu drei Jahre - deutlich länger als der eigentliche Bau der Zentren.
Auch deshalb droht Europa im globalen KI-Wettrennen zurückzufallen. Der Kontinent hält derzeit nur noch fünf Prozent der weltweiten Supercomputer-Kapazitäten - 2021 waren es noch elf Prozent, wie eine Studie des US-Thinktanks Rand Corporation zeigt. Europa muss sich beeilen, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Dennis Berger ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
