  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

IPAI-Campus: Warum Heilbronn einen Stadtteil für KI baut

FAQ

Künstliche Intelligenz :Warum Heilbronn einen Stadtteil für KI baut

von Max Schwarz

|

Mit dem IPAI-Campus entsteht in Heilbronn Europas größtes Ökosystem für Künstliche Intelligenz. Was der reichste Deutsche damit zu tun hat und was das Prestigeprojekt ändern kann.

Es ist ein Symboldbild von einem Laptop zu sehen.

In Heilbronn ist ein Campus mit Spitzenforschung, Software-Entwicklung und Kommerzialisierung ethischer KI geplant. Er soll Deutschland global konkurrenzfähig machen.

21.10.2025 | 1:31 min

Der Baubeginn eines Stadtteils im Norden Baden-Württembergs wäre normalerweise kein Anlass für einen Besuch des Bundeskanzlers und zweier Bundesminister. Und doch ist Kanzler Friedrich Merz (CDU) Gast beim Spatenstich am Dienstag ebenso wie Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Forschungsministerin Dorothee Bär (CDU). Denn in Heilbronn entsteht ein Projekt, das weit über die Region hinausstrahlen soll.

Luftbild des IPAI-Campus - eine Visualisierung des Architekturbüros

So soll - gemäß der Visualisierung des Architektenbüros - der IPAI-Campus nach seiner Fertigstellung aussehen.

Quelle: IPAI/MVRDV

Was wird in Heilbronn gebaut?

Der kreisrunde Campus, so groß wie 42 Fußballfelder, soll die gesamte Wertschöpfungskette der KI vereinen: Spitzenforschung, Softwareentwicklung, Reallabore, Rechenzentren und Unternehmen - alles an einem Ort. Rund 5.000 Menschen sollen hier künftig arbeiten. Moritz Gräter, CEO Innovation Park Artificial Intelligence, erklärt:

Wir sehen uns als Plattform, die KI in die Anwendung bringen will. Der Campus ist die perfekte Symbolik dafür.

Moritz Gräter, CEO Innovation Park Artificial Intelligence

Gräter fügt hinzu: "Wir glauben an die Kraft, Menschen zusammenzubringen, gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten. Dafür braucht es diesen Stadtteil".

Das 60 Meter hohe Kommunikationszentrum des IPAI-Campus soll zum zentralen Ort des Campus werden. Es bietet Raum für Ausstellungen, Konferenzen, Seminare und Veranstaltungen.

Das 60 Meter hohe Kommunikationszentrum des IPAI-Campus soll zum zentralen Ort des Campus werden. Es bietet Raum für Ausstellungen, Konferenzen, Seminare und Veranstaltungen.

Quelle: IPAI/MVRDV

Wer ist an dem KI-Großprojekt beteiligt?

Bereits jetzt sind rund 90 Unternehmen Teil des IPAI, darunter zahlreiche Mittelständler, aber auch große Konzerne wie Audi, SAP oder das Ingenieur- und Bauunternehmen Exyte aus Stuttgart. Die Spezialisten für den Bau von Hightech-Produktionsstätten nutzen beispielsweise KI um ihre Baustellen automatisiert auf Fehler zu kontrollieren.

Das IPAI gibt uns die Möglichkeit, Kooperationen zu schaffen zwischen Industrie, Start-ups und Hochschulen.

Klaus Glatz, CIO Exyte

Das Logo von OpenAI, dem Hersteller von ChatGPT, wird auf dem Bildschirm eines Smartphones angezeigt.

In München eröffnet der ChatGPT-Erfinder sein erstes Deutschland-Büro. Bayern ist schon jetzt ein Zentrum für die KI-Branche - und will hier noch attraktiver werden.

22.05.2025 | 1:41 min

"Durch diesen Austausch", so Glatz, "können wir unsere KI-Lösungen noch besser entwickeln und unseren Kunden anbieten".

Wer steckt hinter dem IPAI?

Einen ikonischen KI-Standort aus dem Boden zu stampfen kostet Geld, viel Geld. Der in Heilbronn geborene Lidl-Gründer Dieter Schwarz hat laut dem "Manager Magazin" davon so viel wie kein anderer Deutscher.

Ein Student sitzt im Computerraum einer Hochschule vor einem Bildschirm.

Im EU-Vergleich schneidet Deutschland bei der Digitalisierung nur mittelmäßig ab. Doch es gibt auch Fortschritte: Immer mehr Unternehmen setzen auf KI.

18.08.2025 | 1:34 min

Seit Jahren investiert seine Schwarz-Gruppe Milliarden in die Digitalisierung. Zunächst um interne Prozesse zu strukturieren und Produktivität zu steigern. Ein Beispiel ist die digitale Kaffeefabrik in Rheine: Von hier werden alle europäischen Filialen von Lidl und Kaufland beliefert.

Möglich macht das Künstliche Intelligenz, die den Röstgrad der Kaffeebohnen kontrolliert, fehlerhaft gelabelte Kaffeepäckchen erkennt und automatisch aussortiert.

Roboter auf Messe in Hannover

Künstliche Intelligenz ist das beherrschende Thema auf der Hannover Messe gewesen. Arbeitsabläufe in Fabriken beispielsweise sollen durch virtuelle Assistenten erleichtert werden.

31.03.2025 | 1:35 min

Über alle unsere Werke verarbeiten wir ca. 30 Millionen Bilder pro Tag und treffen damit 20 Millionen Produktentscheidungen. Manuell wäre das überhaupt nicht umsetzbar, deshalb setzen wir auf KI-Lösungen.

Sascha Rowohl, IT-Leiter Schwarz-Produktion

Und weil Daten nun mal das Gold der Zukunft sind, will die Schwarz-Gruppe auch bei der KI-Infrastruktur zu einem wichtigen Player werden. Die 100-Millionen Euro Anschubfinanzierung für das IPAI teilt sich daher die Dieter-Schwarz-Stiftung mit dem Land Baden-Württemberg. Die Gesamtinvestitionen für den IPAI-Campus dürften bei mehreren Milliarden liegen.

Piazza des IPAI-Campus

So soll die Piazza des künftigen IPAI-Campus aussehen: Photovoltaik, Regenwassernutzung und recycelte Materialien sollen Grundausstattung im neuen Stadtviertel sein.

Quelle: IPAI/MVRDV

Was kann der IPAI-Campus bewirken?

Im KI-Wettlauf mit den USA und China droht Deutschland immer weiter den Anschluss zu verlieren. Besonders kleine und mittlere Industrieunternehmen tun sich schwer KI in die Praxis zu bekommen.

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang ist auf einem Bildschirm zu sehen, während er bei der Eröffnungszeremonie der Weltkonferenz für künstliche Intelligenz am 26. Juli 2025 in Shanghai spricht.

China hat für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz die Gründung einer internationalen Organisation vorgeschlagen. Es müsse ein weltweit anerkanntes Regelwerk geschaffen werden.

26.07.2025 | 0:23 min

Dabei liegt gerade dort großes Potenzial, sagt Barbara Engels, KI-Expertin am Institut der deutschen Wirtschaft: "Der deutsche Mittelstand, die deutsche Industrie hat unglaublich große Datenschätze, die gehoben werden müssen."

In Kombination mit KI kann man Qualität schon während der Bearbeitung verbessern, man kann Prozessabläufe verbessern, man kann Material und Energie einsparen.

Barbara Engels, Institut der deutschen Wirtschaft

Ein Prestigeprojekt wie das IPAI habe daher allem Signalwirkung, sei aber kein Garant für eine Wirkung in der Breite der deutschen Wirtschaft. Der Wohlstand der Zukunft, so Engels, sei nur mit KI möglich.

Max Schwarz ist Reporter im ZDF-Studio Baden-Württemberg.

Thema
Künstliche Intelligenz

Mehr über Künstliche Intelligenz

  1. Das Bild zeigt eine Person im Computerraum die vor einem Bildschirm sitzt. (Symbolfoto)

    Erhebung der AOK:So blicken Beschäftigte auf den Einsatz von KI im Job

    von Valerie Albert
    mit Video
  2. The Apple Siri AI icon is being displayed on a smartphone, in this photo illustration. Taken in Brussels, Belgium.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:KI auf Smartphones

    von Sven-Hendrik Hahn
    1:29 min
  3. Ein Buch liegt an einem Bildschirm auf dem die Homepage von ChatGPT aufgerufen ist. (Symbolbild)

    Branche im Umbruch:KI im Verlagswesen - Zwischen Leselust und Logarithmus

    von Michael Kniess
    mit Video
  4. Ein roter Bär mit der Aufschrift "Berlinale" steht vor einem Einkaufszentrum.

    Nachrichten | heute:Künstliche Intelligenz erobert die Berlinale

    1:38 min
  5. Terra X | Nano - Die Wissens-Kolumne: Eric Mayer
    Kolumne

    NANO & Terra X: Wissens-Kolumne:Wird KI zum (besseren) Menschen?

    von Eric Mayer
  6. Student sitzt vor einem Computer

    Chatbots & Co an der Uni:Wie Künstliche Intelligenz das Studium ändert

    von Noah Schmitt
    mit Video
  7. Wie KI die Medizin verändert

    Nachrichten | heute journal update:Wie KI die Medizin verändert

    von J. Meier / M. Groß / T. Freund
    2:33 min
  8. Symbolbild Künstliche Intelligenz

    Nachrichten | heute:KI-Messe in der Gastronomie

    1:29 min