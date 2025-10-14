KI im Job: So blicken Beschäftigte auf den Arbeitsplatz-Einsatz

Erhebung der AOK:So blicken Beschäftigte auf den Einsatz von KI im Job
Künstliche Intelligenz ist in vielen Branchen längst Teil des Arbeitsalltags. Wie Beschäftigte den Einsatz bewerten und worin die Chancen von KI liegen, zeigt eine neue Erhebung.
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt. Das führt zu Ängsten, kann aber durchaus auch positive Auswirkungen haben. Wie sich der Einsatz von KI in Unternehmen unter anderem auf die Mitarbeitergesundheit auswirkt, zeigt der neue Report der Krankenkasse AOK. Was er darüber hinaus noch verrät - vier Erkenntnisse.
1. KI und die Angst um den Arbeitsplatz
Die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, ist gering. Fast zwei Drittel der Arbeitnehmer sind "ganz und gar nicht besorgt", dass eine KI ihren Job übernehmen könnte. Das zeigen die Daten des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, kurz Wido. Geschäftsführer Helmut Schröder erklärt:
Besonders beunruhigt über den potenziellen Wegfall ihres Arbeitsplatzes sind Arbeitnehmer ab 45 Jahren. In den Branchen zeigen sich auch Unterschiede. Vor allem in der Wissenschaft ist die Sorge vor einem Arbeitsplatzverlust groß.
Neben den Ängsten um den Arbeitsplatz prägen auch die Bedenken um Arbeitsverdichtung und Entfremdung von der Arbeit die Wahrnehmung der KI-Skeptiker.
Die Studie zeigt jedoch auch positive Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Durch Effizienzsteigerung kann die gleiche Arbeit in weniger Zeit erledigt werden, wodurch neue Freiräume entstehen.
In 53,5 Prozent der Unternehmen mit mehr als tausend Mitarbeitenden wird KI bereits am Arbeitsplatz eingesetzt. Dabei haben 61 Prozent der Mitarbeitenden nie an einer Fortbildung zum Thema teilgenommen.
Nur fünf Prozent der Befragten bezeichnen sich als Experten. Die KI-Expertise ist bei jüngeren Arbeitnehmern bis 35 Jahren am größten. Mehr als 80 Prozent der Angestellten wünschen sich eine Mitbestimmung bei der Einführung von KI im Unternehmen.
Quelle: Fehlzeiten-Report 2025
2. KI und Betriebsgesundheit
Künstliche Intelligenz kann vor allem eine Sache besonders gut: Muster erkennen und replizieren. Genau diese Fähigkeit spielt für die Gesundheitsprävention eine wichtige Rolle. So können KIs frühzeitig Anzeichen von Überarbeitung, Arbeitsverdichtung oder Burnout erkennen. Den Trend der zunehmenden Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankungen können KIs nicht aufhalten.
Rahild Neuburger, Mitarbeiterin an der Forschungsstelle für Information, Organisation und Management an der LMU Munich School of Management, erklärt:
Künstliche Intelligenz ermögliche es außerdem, Aufgaben zu automatisieren. So könnte die Arbeitslast durch Routineaufgaben gesenkt werden. So haben Führungskräfte wieder mehr Zeit für ihre Mitarbeitenden und deren individuelle Förderung.
3. Work-Life-Balance
Immer weniger Menschen geben an, dass es ihnen schwerfällt, nach der Arbeit abzuschalten. Während es 2022 noch 31 Prozent waren, sind es 2025 nur noch 18 Prozent. Auch der Anteil der Menschen, die in ihrer Freizeit an Arbeit denken, ist von 40 Prozent im Jahr 2022 auf 25 Prozent gesunken.
4. Fehlzeiten: Die Rolle psychischer Erkrankungen
Ein gutes Verhältnis aus Arbeit und Entspannung bringt viel für die Gesundheit. Krank werden Menschen trotzdem. Ein Blick auf die Daten zeigt, dass Atemwegserkrankungen die Fehlzeiten kurzfristig in die Höhe treiben. Seit 2022 stabilisieren sie sich auf einem hohen Niveau. Auffällig ist jedoch, dass vor allem im Februar besonders viele Menschen krank sind.
Die Anzahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen nimmt stetig zu. Während eine Erkrankung des Atemsystems fast sechs Krankheitstage verursacht, benötigt die Genesung von psychischen Erkrankungen fast 29 Tage.
Neben der längeren Genesungsdauer bei psychischen Krankheiten sorgen auch steigende Fallzahlen für immer mehr Fehltage.
