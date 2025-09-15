Bitkom-Umfrage:Jedes dritte Unternehmen nutzt KI
Wirtschaft nutzt zunehmend Künstliche Intelligenz: Einer Studie zufolge setzen mittlerweile 36 Prozent der Unternehmen KI ein - vor allem beim Kundenkontakt und im Marketing.
Künstliche Intelligenz (KI) ist laut einer Unternehmensumfrage in den vergangenen Monaten in der Breite der deutschen Wirtschaft angekommen: Inzwischen nutzt etwa jedes dritte Unternehmen hierzulande KI, wie der Digitalverband Bitkom mitteilte. Damit sei der Anteil fast doppelt so hoch wie vor einem Jahr.
Eingesetzt wird KI demnach überwiegend im Kundenkontakt sowie in Marketing und Kommunikation. Mit deutlichem Abstand folgen Forschung und Entwicklung, Produktionsabläufe, Controlling und Rechnungswesen.
Umfrage: 36 Prozent der Firmen nutzen KI
In der Umfrage des Bitkom gaben 36 Prozent der Unternehmen an, sie nutzten KI. Zudem plane oder diskutiere fast jedes zweite Unternehmen (47 Prozent) den KI-Einsatz. Nur noch 17 Prozent der Unternehmen sehen in KI kein Thema, nach 41 Prozent im Vorjahr. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst erklärte:
Acht von zehn Unternehmen (81 Prozent) sind laut Umfrage sicher, dass KI die wichtigste Zukunftstechnologie ist (2024: 73 Prozent). Nur zwölf Prozent der Unternehmen, die KI einsetzen, implementieren die Technologie in die eigenen Produkte und Dienstleistungen.
"Viele Unternehmen nutzen KI derzeit noch punktuell. Mit den ersten Erfahrungen und dem Know-how, das dabei im Unternehmen entsteht, können weitere Anwendungsfelder erschlossen werden", erklärte Wintergerst. Nur so könne das volle Potenzial von KI ausgeschöpft werden.
Studie: Verunsicherung durch rechtliche Hürden und Datenschutz
Die größten Hemmnisse beim KI-Einsatz sind laut Studie die Verunsicherung durch rechtliche Hürden und Unklarheiten, fehlendes technisches Know-how und fehlende personelle Ressourcen.
Fast die Hälfte der Unternehmen beklagen laut Bitkom die hohen Anforderungen an den Datenschutz, fast 40 Prozent haben Angst, dass Daten in falsche Hände geraten, 38 Prozent nennen die mangelnde Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse, 36 Prozent die schlechte Qualität der Ergebnisse.
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ungewiss
Wintergerst betonte, dass die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt derzeit schwer abzuschätzen seien. Zwei Drittel der Unternehmen (67 Prozent) erwarten, dass KI keinen Einfluss auf die Anzahl der Beschäftigten haben wird. 20 Prozent der Befragten glauben, dass die Anzahl der Beschäftigten durch KI um durchschnittlich 7 Prozent sinken wird. Etwa 31 Prozent aller Unternehmen glauben, dass KI den Fachkräftemangel in Deutschland lindern kann.
Für den deutschen Arbeitsmarkt sei KI "eine große Chance", erklärte Wintergerst.
In Zukunft werde es mehr Arbeit als Menschen geben, die sie leisten können. Deutschland brauche Digitalisierung und neue Technologien, um in den Unternehmen wettbewerbs- und in den Verwaltungen leistungsfähig zu bleiben.
Bitkom ließ 604 Unternehmen in Deutschland ab 20 Beschäftigten befragen. Die Ergebnisse sind laut Verband repräsentativ.
