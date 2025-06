KI statt Rotstift: So will Sachsen-Anhalt dem Lehrermangel entgegentreten. Was das Konzept kann und wie Lehrer und Schüler mit der Digitaloffensive umgehen.

Projekt in Sachsen-Anhalt

Digitale Tools sollen Unterrichts- und Krankheitsausfälle ausbügeln. Wie das mit Hilfe von KI gelingen soll, zeigt die Digitaloffensive in Sachsen-Anhalt. Quelle: dpa

Die Wilhelm Wundt Gemeinschaftsschule in Tangerhütte: Der Schulmonitor scrollt die Liste der Unterrichtsstunden ab, die "Entfall" und Vertretung anzeigen. Die Unterrichtsversorgung liegt bei unter 80 Prozent.

"Wir schaffen es gerade so", sagt Schulleiter Patrick Groß. Nach Angaben der Lehrergewerkschaft GEW gibt es Sekundarschulen in der ländlichen Altmark, die nur 60 Prozent anbieten können. Das Ziel der früheren Ampelkoalition waren 103 Prozent Unterrichtsversorgung. Sachsen-Anhalt ist wie Sachsen und Thüringen vom Lehrermangel besonders betroffen.

"Es geht um Bildungsgerechtigkeit. Es ist nicht zumutbar, dass Kinder aufgrund ihres Wohnortes einen schlechteren schulischen Zugang bekommen, eventuell einen schlechteren Abschluss haben", kritisiert Schulleiter Patrick Groß. Er setzt deshalb auf digitale Tools im Unterricht.

KI an Schulen

In der Mathestunde der 5. Klasse ist es auffallend ruhig. Es ist eine Onlinestunde, geleitet von einer Lehrerin im Homeoffice. Am Anfang erklärt sie Längen- und Flächeneinheiten, Meter und Quadratmeter. Für den Rest der Stunde lösen die Kinder am Tablet spielerisch aufgebaute Matheübungen.

Selbstkontrolliertes Lernen steht im Mittelpunkt jeder Digitalstunde und wird als Kompetenz trainiert. Eine pädagogische Mitarbeiterin im Raum hilft bei technischen Problemen.

Die Korrektur kommt prompt durch die KI-gestützte Lernsoftware. Was ist richtig, was falsch, die elfjährige Miriam wird durch farbige Hinweise zur Wiederholung animiert. Sie mag das:

Hier ist es halt so, dass der Fehler sofort angezeigt wird. Wir müssen ja sonst immer warten, bis es der Lehrer korrigiert hat. „ Miriam, 11 Jahre alt

Digitaloffensive in Sachsen-Anhalt

Das Onlinelernen ist ein Baustein des Entwicklungskonzepts "Lernwelt". Sachsen-Anhalt hat es mit dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung LISA im April gestartet. Man will Bestehendes mit Neuem zu einem großen Ganzen verknüpfen, erklärt Bildungsministerin Eva Feußner:

Wir suchen mit unserer Lernwelt einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir gehen auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte, der Schulleitung und auch des Trägers ein. „ Eva Feußner, Bildungsministerin Sachsen-Anhalt

Für längere Abwesenheiten wie Krankheiten können sich Lernende einen Avatar, den AV1, ausleihen. Er ist per App von überall steuerbar und man ist trotzdem live in der Klasse, wird "sozial integriert und in den Unterricht wiedereingegliedert", erklärt Medienpädagogin Caroline Dittmann.

Wer wegen Krankheit länger ausfällt, kann durch einen Avatar wieder am Unterricht teilnehmen, ganz einfach von zuhause. Quelle: ZDF

Expertin: KI kann Lehrkraft nicht ersetzen

Auch die Lehrkräfte werden unterstützt: Bei Technikproblemen kommen Digitalassistenten, meist Medienpädagogen, in die Schule. Die Lernwelt bietet Lehrkräften vorbereitetes Material auf dem Landesbildungsserver an, jeder erhält Unterrichtsvorschläge, kann Übungen und Bilder mit KI generieren oder Aufsätze korrigieren lassen. Das spart enorm Zeit. Diese Entlastung ist aber nur Lehrkräften vorbehalten, die in der Bedienung der digitalen Tools ausgebildet sind.

Dabei können digitale Tools wie KI beim Lehrermangel helfen, weiß die Digitalexpertin Julia Knopf von der Uni Saarland, denn "KI kann den Unterricht auf Knopfdruck differenzieren", wichtig bei den heute sehr heterogenen Klassen. "Sie kann und will die Lehrkraft aber nicht ersetzen", betont sie.

Fortbildungen kommen nicht überall an

Die Lernwelt ist noch im Aufbau, das Projekt läuft bis 2027. Die Bündelung bestehender Module und das Ausprobieren-Können neuer Tools begrüßen viele, so der Landeselternverband, der Sekundarschullehrerverband und die Lehrergewerkschaft.

Dennoch ist die Resonanz bei Schulen und Lehrern gering. "Denn", sagt Kerstin Hinz von der Landeslehrergewerkschaft GEW, "die Kollegen fühlen sich ausgebrannt, sind eigentlich gar nicht mehr in der Lage, neue Konzepte einzuführen". Viele Fortbildungsangebote versanden, heißt es.

"Wir haben doch Fitnesstracker, Buch-Apps, die geben dir immer Häppchen, versuchen dich zum Sport oder Lesen zu animieren. Das müssen wir auf das Fortbildungssystem in Deutschland übertragen", rät Digitalexpertin Julia Knopf. Es müsse orts- und zeitunabhängige Wissensvermittlung geben, die auch "Fünf-Minuten-Nuggets für die Mittagspause anbietet" mit Vertiefungsmöglichkeit und einem individuellen Fortbildungsprofil für jeden Lehrer.

