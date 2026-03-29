WISO - Wirtschaft erklärt:Drei Versprechen gab Trump: Die Zoll-Bilanz nach einem Jahr
von Tim Weber und Florian Neuhann
In wenigen Tagen jährt sich der "Liberation Day" - jener Tag, an dem Trump seine Zoll-Offensive gegen fast die ganze Welt verkündete. Was sie unterm Strich erreicht hat.
Als US-Präsident Donald Trump am 2. April 2025 im Rosengarten des Weißen Hauses vor die Presse trat, war die Inszenierung groß und das Versprechen noch größer. Ein "goldenes Zeitalter für Amerika" kündigte Trump damals an. Im Gepäck: massive Zölle für nahezu die gesamte Welt. Oder wie Trump es nannte: "die wirtschaftliche Unabhängigkeitserklärung" der USA.
Die Welt reagierte mit Entsetzen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sprach von einem "globalen Handelskrieg (...), der allen schaden wird".
Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fand klare Worte: Die gesamte Weltwirtschaft werde direkt unter den Zöllen leiden. Ein ähnliches Bild zeigte sich an den Börsen: Noch während Trumps Rede, aber vor allem in den Tagen danach gerieten die Kurse kräftig unter Druck.
Börsen stehen ein Jahr nach Zöllen im Plus
Ein Jahr später aber stehen die Aktienmärkte wieder deutlich besser da als zuvor: Der Dax konnte rund zehn Prozent zulegen. Der S&P 500, Amerikas wichtigster Leitindex, erzielte verglichen mit dem Tiefstand vom 8. April 2025 sogar ein Plus von mehr als 20 Prozent. Und die US-amerikanische Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr um 2,1 Prozent.
Welche Versprechen Trump mit Zöllen gab
Am "Liberation Day" machte Trump zudem eine ganze Reihe großer Versprechen. Ganz oben auf der Liste: ein ausgeglichenes US-Handelsdefizit. Die USA importieren deutlich mehr Güter, als sie exportieren. In Trumps Augen ist dieses Defizit schlicht "ungerecht" - er will mehr "Made in the USA".
Die Zölle sollten Importe deshalb gezielt unattraktiv machen. Zugleich, so Trumps Kalkül, würden massenhaft neue Jobs in der Industrie entstehen und die Staatskasse gefüllt - die heimische Produktion als Motor für die eigene Wirtschaft.
Doch wie sieht die Realität ein Jahr später aus?
Erstes Versprechen: Ausgeglichene Handelsbilanz für die USA
Was das Verhältnis der Ex- und Importe angeht, ergibt sich ein gemischtes Bild. Importe in die USA sind für einige Länder tatsächlich deutlich zurückgegangen - so auch aus Deutschland. Dem Statistischen Bundesamt zufolge brachen sie 2025 um 9,4 Prozent ein - auf den niedrigsten Stand seit 2021. Das US-Handelsdefizit gegenüber Deutschland hat sich durch diesen Einbruch also deutlich reduziert.
Doch schaut man auf das gesamte Handelsdefizit der USA, ergibt sich ein anderes Bild. Sowohl 2024 als auch 2025 steht unterm Strich ein Minus von rund 1,2 Billionen US-Dollar. Die globalen Handelsrouten haben sich nicht aufgelöst, sondern schlicht verschoben. Unterm Strich haben die USA trotz der Zoll-Offensive fast unverändert mehr importiert als exportiert.
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Zweites Versprechen: Mehr Jobs in der US-Industrie
Auch die Rückkehr der amerikanischen Industrie war ein zentrales Versprechen Trumps. Aber die Realität sieht anders aus: Seit Jahren brechen US-Industriejobs weg - etwa, weil im Ausland günstiger produziert werden kann oder Tätigkeiten automatisiert werden.
Dieser Trend hielt auch unter den von Trump eingeführten Zöllen an: Seit dem 2. April 2025 fielen rund 90.000 Stellen in der US-Industrie weg. Das liegt auch daran, dass die meisten amerikanischen Unternehmen auf ausländische Vorprodukte angewiesen sind. Diese wurden durch die Zölle teurer.
Drittes Versprechen: Sprudelnde Staatseinnahmen für die USA
Die Staatseinnahmen sind dank der Zölle tatsächlich kräftig gestiegen. Über 300 Milliarden US-Dollar hat die US-Regierung seit vergangenem April durch die Zölle eingesammelt. Die Frage ist nur, wer diese Einnahmen letztlich bezahlt - und hier sind die Studienergebnisse eindeutig.
Anders als von Trump behauptet, werden die Zölle nicht von Exportländern wie Deutschland bezahlt - sondern überwiegend von amerikanischen Unternehmen und Verbrauchern. Die New Yorker Zentralbank kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als 90 Prozent der Zollkosten an die Konsumenten weitergegeben werden - in Form höherer Preise. Zölle wirken damit wie eine zusätzliche Steuer.
Die Bilanz ein Jahr nach dem "Liberation Day"
Unterm Strich fällt die Bilanz also ernüchternd aus: Die großen wirtschaftspolitischen Versprechen der Zölle konnte Trump bislang nicht einlösen. Dass die Belastungen bislang nicht noch stärker ausfallen, dürfte wohl weniger am politischen Geschick liegen als an günstigen Rahmenbedingungen: Trump spielt der aktuelle KI-Boom in die Karten. Die Bewertungen der Tech-Firmen schießen durch die Decke. Sie können kräftig investieren. Das stützt die Konjunktur - und federt einen Teil der negativen Effekte ab.
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