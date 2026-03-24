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EU und Australien einigen sich auf Freihandelsabkommen

Eilmeldung

Zölle fallen, Handel wird erleichtert:EU und Australien einigen sich auf Freihandelsabkommen

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Die EU und Australien einigen sich auf ein Handelsabkommen, das Zölle abschaffen, Investitionen fördern und Europas Versorgung mit wichtigen Rohstoffen stärken soll.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und der australische Premierminister Anthony Albanese unterzeichnen eine gemeinsame Erklärung während einer Zeremonie im Parlamentsgebäude.
Quelle: dpa

Die Europäische Union und Australien haben sich rund acht Jahre nach dem Beginn erster Verhandlungen auf ein Freihandelsabkommen verständigt. Das teilten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Premierminister Anthony Albanese am Dienstag in der australischen Hauptstadt Canberra mit.

Australien sei "der weltweit größte Lithiumlieferant und verfügt über Rohstoffe, die für die sauberen Technologien der Zukunft von entscheidender Bedeutung sind – von Elektroautos in Spanien bis hin zu Offshore-Windturbinen in der Ostsee", schrieb von der Leyen am Montag in einem Gastbeitrag in mehreren europäischen Zeitungen. Das Abkommen soll die Zölle auf die Rohstoffe selbst sowie auf verarbeitete Produkte abschaffen.

Die EU will unabhängiger von China werden, das derzeit den Großteil der europäischen Rohstoffimporte liefert und zahlreiche Patente für die Verarbeitung hält. Ziel ist es laut von der Leyen, "sicherzustellen, dass kein Land den Zugang zu Energie, Halbleitern oder Seltenerdmineralen als Waffe nutzen kann, um unsere Wirtschaft als Geisel zu nehmen".

Die EU exportiert umgekehrt Maschinen, Chemikalien und Bauteile für den Verkehrssektor nach Australien. Die deutsche Maschinenbau- und Chemieindustrie gehören damit zu den Profiteuren des Abkommens. 

Der Handelsvertrag geht nun in die juristische Überprüfung, die in der Regel mehrere Monate dauert. In der EU muss er zudem in alle 24 Amtssprachen übersetzt werden. Danach müssen das Europaparlament und das australische Parlament das Abkommen ratifizieren.

Quelle: AFP, dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute in dem Beitrag "Handelsabkommen mit Australien könnte kommen" am 21.03.2026 um 06:18 Uhr.
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EU

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