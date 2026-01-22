Immer wieder droht US-Präsident Trump Staaten mit Zöllen - und setzt sie zum Teil auch um. Welche Folgen haben die Zölle für deutsche Exporte in die USA? Ein Überblick in Grafiken.

US-Präsident Trump setzt in seiner Handelspolitik auf Zölle gegen andere Länder: Vor Trumps Amtseinführung lagen die Zölle auf Exporte aus der EU unter drei Prozent. Am 2. April 2025 verkündete der US-Präsident dann breite Zollmaßnahmen - die sogenannten "Liberation Day"-Zölle. Danach stiegen die Abgaben auf EU-Waren und -Dienstleistungen.

Zölle auf EU-Exporte in die USA im Zeitverlauf

Als Reaktion darauf einigten sich die EU und die USA im Sommer 2025 auf eine Zoll-Obergrenze von 15 Prozent auf fast alle EU-Ausfuhren.

Zölle auf EU-Waren: Wie das die deutschen Exporte in die USA trifft

In den aktuellen deutschen Export-Zahlen zeigt sich ein deutlicher Rückgang im Jahr 2025.

US-Exporte im Zeitverlauf

Jürgen Matthes vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) begründet den Rückgang der Exporte in die USA in einem im Dezember veröffentlichten Report mit der "aggressiven Zollpolitik der Trump Administration". Doch Deutschland konnte diese Einbußen durch Handel mit anderen Ländern ausgleichen.

Gesamtexporte im Zeitverlauf

Grönland-Streit: Zolldrohung Trumps - und die Kehrtwende

Trump hatte zudem im Zuge des Grönland-Streits mit weiteren Zöllen gegen Deutschland und sieben andere europäische Staaten gedroht - diese Drohung allerdings nach einer Einigung über ein "Rahmenabkommen" wieder zurückgenommen.

Zwar hätten diese "Grönland-Zölle" die deutschen Exporte in die USA schrumpfen lassen können, doch Julian Hinz vom Kiel Institut für Weltwirtschaft erklärt:

Auch wenn die USA ein wichtiger Handelspartner sind, exportieren wir nur rund zehn Prozent aller Exporte in die Vereinigten Staaten. „ Prof. Julian Hinz, Ökonom am Kiel Institut für Weltwirtschaft

Selbst wenn die Exporte weiter leicht sinken würden, sei mit geringen Effekten auf die Gesamtwirtschaft zu rechnen, erklärt Hinz. Insgesamt machen die Exporte in die USA nur einen Bruchteil der deutschen Gesamtexporte aus.

So wichtig sind US-Exporte für Deutschland

Wirtschaftsexperten: Trumps Zölle ein "Eigentor" für US-Konsumenten

Außerdem kommt das Kiel Institut für Weltwirtschaft in einer neu veröffentlichten Analyse zu dem Schluss, dass vor allem US-amerikanische Verbraucher*innen die Kosten höherer Zölle tragen.

"Die Zölle von 2025 wirken wie eine Konsumsteuer auf amerikanische Unternehmen und Haushalte. Die zusätzlichen 200 Milliarden US-Dollar an Zolleinnahmen stellen eine Vermögensübertragung von Amerikanern an den US-Fiskus dar, nicht von ausländischen Produzenten", heißt es im Bericht. Aus Sicht der Konsument*innen seien die Zölle daher "im wahrsten Sinne des Wortes ein Eigentor".

Redaktion: Lukas Wagner, Kathrin Wolff