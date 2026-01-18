Grönland-Streit: US-Demokraten wollen Trumps Zollpläne stoppen

Die angedrohten Zölle Trumps gegen europäische Verbündete im Grönland-Streit treffen auch in den USA auf Widerstand. US-Demokrat Chuck Schumer kündigt nun eine Reaktion an.

Chuck Schumer, der Minderheitsführer von den US-Demokraten im Senat, bezeichnet Trumps Grönland-Pläne als "Dummheit". Quelle: AP

Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, hat angekündigt, die angedrohten Zölle von US-Präsident Donald Trump gegen europäische Verbündete im Konflikt um Grönland stoppen zu wollen.

"Die Demokraten im Senat werden ein Gesetz einbringen, um diese Zölle zu blockieren, bevor sie der amerikanischen Wirtschaft und unseren Verbündeten in Europa weiteren Schaden zufügen", teilte Schumer auf der Website der Demokraten im Senat mit.

Schumer: Trumps Zölle schaden US-Wirtschaft

Die "törichten Zölle" Trumps hätten die Preise bereits in die Höhe getrieben und der US-Wirtschaft geschadet. Jetzt verschlimmere Trump die Lage nur noch mehr, teilte Schumer mit.

Es ist unglaublich, dass er diese Dummheit noch verstärken will, indem er unseren engsten Verbündeten Zölle auferlegt, um sein unrealistisches Streben zur Übernahme Grönlands zu erreichen. „ Chuck Schumer, Minderheitsführer im US-Senat

Die Demokratische Partei ist im Senat zwar in der Minderheit, zu Trumps Zoll-Plänen haben sich aber auch bereits Republikaner kritisch geäußert.

Zölle gegen acht europäische Länder

In einem beispiellosen Schritt hatte Trump zuvor unter Verweis auf den Konflikt um Grönland ab Februar zusätzliche Zölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Staaten angekündigt - alle von ihnen Nato-Länder.

Die gestaffelten Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf der Arktisinsel erzielt werde. Der US-Präsident hat wiederholt deutlich gemacht, dass die USA sich die Insel einverleiben wollen - was die europäischen Nato-Partner vehement ablehnen.

Grönland ist weitgehend autonom und gehört zum Staatsgebiet des Nato-Mitglieds Dänemark.

