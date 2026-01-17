Trump kündigt Zölle gegen Deutschland an - wegen Grönland

Streit um Grönland:Trump kündigt Zölle gegen Deutschland und weitere Länder an
US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck im Grönland-Streit: Bereits ab dem 1. Februar sollen Zölle gegen Deutschland gelten. Ohne Einigung drohen ab Juni noch höhere Strafen.
US-Präsident Donald Trump kündigt Zölle gegen Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Finnland wegen der Grönland-Frage an. Diese würden zunächst ab dem 1. Februar zehn Prozent betragen, erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Ab dem 1. Juni sollen sie auf 25 Prozent steigen, wenn kein Abkommen für einen US-Kauf der Insel erzielt werde.
"Wir haben Dänemark und alle Länder der Europäischen Union sowie andere Länder viele Jahre lang subventioniert", behauptete Trump. Und fuhr fort:
Trump wiederholte, dass China und Russland Grönland wollten - und Dänemark nichts dagegen tun könne.
Der US-Präsident hatte zudem wiederholt erklärt, die an Ressourcen reiche Insel müsse wegen der nationalen Sicherheit in den Besitz der USA übergehen. Er hat den Einsatz von Gewalt dabei nicht ausgeschlossen.
Soldaten aus Europa sollten Trumps Bedenken entkräften
Deutschland und andere europäische Staaten entsandten diese Woche auf Bitten Dänemarks Soldaten nach Grönland. Sie sollen Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheitslage der Insel zwischen Nordatlantik und Polarmeer erkunden, auch um US-Bedenken zu entkräften. Grönland ist ein autonomer Teil Dänemarks und gehört damit zur Nato.
