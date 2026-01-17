  3. Merkliste
Trump kündigt Zölle gegen Deutschland an - wegen Grönland

Streit um Grönland:Trump kündigt Zölle gegen Deutschland und weitere Länder an

|

US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck im Grönland-Streit: Bereits ab dem 1. Februar sollen Zölle gegen Deutschland gelten. Ohne Einigung drohen ab Juni noch höhere Strafen.

Präsident Donald Trump spricht während einer Veranstaltung zur Förderung von Investitionen in die Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten im East Room des Weißen Hauses am 16.01.2026, in Washington.

Erhöht den Druck: US-Präsident Donald Trump.

Quelle: AP

US-Präsident Donald Trump kündigt Zölle gegen Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Finnland wegen der Grönland-Frage an. Diese würden zunächst ab dem 1. Februar zehn Prozent betragen, erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Ab dem 1. Juni sollen sie auf 25 Prozent steigen, wenn kein Abkommen für einen US-Kauf der Insel erzielt werde.

"Wir haben Dänemark und alle Länder der Europäischen Union sowie andere Länder viele Jahre lang subventioniert", behauptete Trump. Und fuhr fort:

Jetzt, nach Jahrhunderten, ist es an der Zeit, dass Dänemark etwas zurückgibt - der Weltfrieden steht auf dem Spiel!

Donald Trump, US-Präsident

APTOPIX Greenland Daily Life

Neue Handelsrouten, Wirtschaftszweige und Rohstoffe. Militärpräsenz ist der Schlüssel, um Macht in der Arktis zu sichern, was nicht nur die USA und Europa, sondern auch China und Russland wollen.

15.01.2026 | 2:34 min

Trump wiederholte, dass China und Russland Grönland wollten - und Dänemark nichts dagegen tun könne.

Der US-Präsident hatte zudem wiederholt erklärt, die an Ressourcen reiche Insel müsse wegen der nationalen Sicherheit in den Besitz der USA übergehen. Er hat den Einsatz von Gewalt dabei nicht ausgeschlossen.

Blick über Nuuk aus dem achten Stock eines Wohngebäudes. Nach erfolglosen Gesprächen in Washington zur Beilegung des Grönland-Konflikts schickt Deutschland Soldaten auf die Arktisinsel.

Nach den erfolglosen Verhandlungen zwischen den USA und Dänemark um die amerikanischen Gebietsansprüche auf Grönland entsendet die Bundeswehr 13 Soldaten zu einem Erkundungseinsatz.

16.01.2026 | 1:45 min

Soldaten aus Europa sollten Trumps Bedenken entkräften

Deutschland und andere europäische Staaten entsandten diese Woche auf Bitten Dänemarks Soldaten nach Grönland. Sie sollen Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheitslage der Insel zwischen Nordatlantik und Polarmeer erkunden, auch um US-Bedenken zu entkräften. Grönland ist ein autonomer Teil Dänemarks und gehört damit zur Nato.

Quelle: dpa, Reuters
Über den Streit um Grönland berichteten verschiedene Sendungen, zuletzt ZDFheute Xpress am 17.01.2026. Über die Zoll-Ankündigung berichten die heute-Nachrichten ab 19 Uhr.
