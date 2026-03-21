Drei Wochen nach Kriegsbeginn mit Iran zeigt sich: Die Folgeschäden für die Weltwirtschaft wachsen rasant. Unternehmen und Verbraucher müssen mit deutlich höheren Preisen rechnen.

Der Preis des Iran-Kriegs - und wer ihn wirklich bezahlt

Wie haben sich die Bombardierungen von Energieanlagen im Iran-Krieg auf die Börse und auf die Preise ausgewirkt? Dazu eine Einschätzung von ZDF-Wirtschaftsexpertin Valerie Haller. 19.03.2026 | 1:58 min

Auch drei Wochen nach dem amerikanisch-israelischen Angriff auf Iran am 28. Februar 2026 bleibt die Straße von Hormus de facto gesperrt. Den Schock, der sich daraus ableitet, hat die Investmentbank Goldman Sachs präzise eingeordnet: Es ist der größte Ölangebotsausfall in der Geschichte der globalen Energiemärkte - größer als das arabische Embargo 1973, größer als die Invasion Kuwaits 1990.

Gestiegener Ölpreis kostet Wachstum

Der daraus resultierende Anstieg beim Öl ist für Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), der Hauptfaktor, wenn es um die Kosten des Krieges geht. Nach Berechnungen seines Hauses führt das bis Ende 2027 zu einem Schaden für die deutsche Volkswirtschaft in Höhe von 40 Milliarden Euro.

Seit Beginn des Iran-Kriegs ist der Ölpreis kräftig angestiegen. Was bedeutet das für die Inflation? WISO - Wirtschaft erklärt mit ZDF-Wirtschaftsexpertin Valerie Haller. 13.03.2026 | 8:51 min

Keine Entspannung in Sicht

Rund 500 Öl- und Gastanker stecken auf beiden Seiten der Meerenge fest, kein einziger Tanker durchquerte die Straße von Hormus in der zweiten Kriegswoche. Vor der Eskalation transportierten Schiffe täglich insgesamt 19,5 Millionen Barrel durch die Passage.

Verschärft wird die Lage durch Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Katars Staatskonzern QatarEnergy stellte nach Drohnenangriffen auf seine Flüssiggasanlagen die Produktion ein. Katar ist der weltgrößte LNG-Exporteur. Europas Gaspreise (TTF) haben sich zwischenzeitlich auf über 50 Euro je Megawattstunde verdoppelt.

Düngemittel: Der übersehene Schock

"Die eigentliche Rechnung bezahlen Unternehmen und Verbraucher, die mit wesentlich höheren Kosten für Rohstoffe konfrontiert werden", sagt Martin Lück, Chef-Kapitalmarktstratege des US-Vermögensverwalters Franklin Templeton. Und das macht sich nicht nur an der Tankstelle oder beim Heizen bemerkbar, sondern treibt auch die Preise für Düngemittel.

Der Golf ist nämlich nicht nur eine Ölroute - er ist auch die wichtigste Drehscheibe der globalen Stickstoffdünger-Versorgung. Und wenn fast eine Million Tonnen Düngemittelfracht feststecken, wenn die Preise steigen und Bauern nicht mehr ausreichend düngen können, dann hat das Auswirkungen, auch wenn diese erst mit Verzögerung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen: "Nämlich erst dann, wenn die (schlechter ausgefallene) Ernte auf den Markt kommt", sagt Michael Berlemann, wissenschaftlicher Direktor des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI). "Lebensmittel werden teurer, dies befeuert dann die Inflation."

Drei Wochen dauert der Krieg im Nahen Osten nun an – und die Folgen könnten wir bald auch im Supermarkt spüren. Warum macht der Krieg Lebensmittel teurer? 19.03.2026 | 30:42 min

Flugtickets haben sich deutlich verteuert

Ein gravierendes Problem stellt der Krieg am Golf auch für den Tourismus und die Luftfahrt dar. "Im Tourismus reagieren Menschen besonders sensibel auf Unsicherheit", sagt Ökonom Berlemann. Immer mehr Lufträume sind gesperrt. "Dazu fallen mit Katar und Dubai zwei wichtige internationale Flugverkehr-Drehkreuze aus, was Flugrouten verlängert und verteuert", ordnet IW-Direktor Hüther ein.

Rekordjahr für den Kranich : Euphorie bei der Lufthansa - wäre da nicht die Golfkrise Die Lufthansa-Gruppe hat 2025 den höchsten Umsatz der Geschichte eingeflogen. Doch der Krieg im Nahen Osten belastet den Konzern. Aber die Frachttochter könnte profitieren. von Frank Bethmann mit Video 0:26

Kapitalmarktstratege Martin Lück liefert ein Beispiel für die gravierenden Folgen. Die Flugticketpreise für Reisen über den Persischen Golf seien seit Ausbruch des Iran-Krieges stark gestiegen:

Zum Beispiel kostet ein Economy-Ticket von München nach Bangkok derzeit über 3.200 Euro, was einem Anstieg von rund 160 Prozent im Vergleich zu unmittelbar vor der Eskalation entspricht. „ Martin Lück, Chef-Kapitalmarktstratege beim US-Vermögensverwalter Franklin Templeton

Deutschland: Erholung in Gefahr

Deutschland trifft der Schock in einer fragilen Konjunkturphase - und das sei alarmierend, findet Wirtschaftswissenschaftler Berlemann:

Die zu erwartenden Preissteigerungen und Versorgungsengpässe sind Gift für die Erholung der Konjunktur. „ Martin Berlemann, wissenschaftlicher Direktor des Hamburgischen WeltWirtschaftsInsituts (HWWI)

Das gelte insbesondere dann, wenn der Krieg dauerhaft anhielte oder auch nur seine Dauer unkalkulierbar bliebe. Drei Wochen nach Kriegsbeginn ist somit klar: Der Golf-Krieg hat sich längst zu einem wirtschaftlichen Flächenbrand entwickelt.

US-Präsident Donald Trump kommt sein Krieg übrigens auch teuer zu stehen: Laut Ökonom Hüther kostet er die USA durch Kampfhandlungen allein bis zu zwei Milliarden Dollar pro Tag.

Frank Bethmann ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.

Israel und die USA greifen Iran an, das Teheraner Regime schlägt mit Raketenangriffen auf Israel und US-Basen zurück. Alle Entwicklungen zur Eskalation im Nahen Osten im Liveblog. 21.03.2026