Waldbrand in Belgien eingekreist - Lage im Hohen Venn kompliziert

Vorsichtiges Aufatmen in Belgien: Nach Angaben der Behörden ist der Waldbrand nahe der deutschen Grenze eingekreist worden. Die Lage im Hohen Venn bleibe aber kompliziert.

In Belgien blicken die Einsatzkräfte auf Erfolge gegen das seit Tagen wütende Feuer im Naturschutzgebiet Hohes Venn. Quelle: dpa

Der massive Waldbrand in Ostbelgien nahe der Grenze zu Deutschland ist nach Behördenangaben "eingekreist" worden. Die Flammen breiteten sich nicht weiter in Richtung Deutschland aus, sagte der Leiter der Krisenkommunikation der Provinz Lüttich, Tony Hosmans, am Morgen.

Die Lage im Naturschutzgebiet Hohes Venn bleibe allerdings "kompliziert", fügte Hosmans hinzu. Der Brand sei an mehreren Stellen wieder aufgeflammt.

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Hohes Venn: Hoffnung auf Unterstützung aus der Luft

Im Tagesverlauf solle das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, sagte Hosmans weiter. "Wenn möglich" solle dies mit Unterstützung aus der Luft geschehen. Unter anderem die Bundeswehr hatte am Montag zwei Hubschrauber mit Löschwasserbehältern in das Gebiet geschickt.

Tobias Schell, Feuerwehrsprecher in der Nachbarstadt Monschau, erklärte, ein Lichtblick sei der Regen, der auch für Mittwoch angesagt sei. "Das spielt uns auf jeden Fall in die Karten."

Hohes Venn: Keine gefährliche Luftbelastung im Raum Aachen

Am Dienstag war die Brandbekämpfung durch Rauchentwicklung behindert worden. Löschhubschrauber konnten deshalb nicht aufsteigen. "Es gab einen Erkundungsflug, der ist aber ziemlich zeitnah abgebrochen worden, weil es einfach keinen Sinn machte", so Schell. Der Brandgeruch war am Dienstag noch in mehr als 100 Kilometern Entfernung in Nordrhein-Westfalen wahrnehmbar gewesen. Am Abend meldete die Feuerwehr Köln allerdings, dass die "Geruchslage" nicht mehr bestehe.

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Auch für die an Belgien grenzende Städteregion Aachen gab es am Morgen Entwarnung: Die gemessenen Schadstoffkonzentrationen in der Luft liegen alle unterhalb der Orientierungs- und Grenzwerte für schwere gesundheitliche Auswirkungen, wie die Städteregion mitteilte.

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima (LANUK) Nordrhein-Westfalen habe an zahlreichen Orten mit zwei Messfahrzeugen kontrolliert, etwa im Bereich von Kitas, Altenheimen, Arztpraxen und Krankenhäusern.

Größter Waldbrand in Belgien seit 1911

Das Feuer ist der größte Waldbrand in Belgien seit dem Jahr 1911. Im Eifelort Monschau in Nordrhein-Westfalen mussten wegen des Brandes zeitweise zwei Straßenzüge mit etwa 30 Bewohnern evakuiert werden.

Belgien leidet in diesem Sommer wie große Teile Europas unter Hitze und Trockenheit. Der vom Menschen verursachte Klimawandel sorgt nach Einschätzung von Wissenschaftlern für längere Hitzewellen und Dürren. Diese trocknen die Vegetation aus und begünstigen so Waldbrände.

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Wiederansiedlungsprojekt für Auerhühner wohl gescheitert

Die Umweltorganisation WWF sieht außerdem einen enormen ökologischen Schaden durch die Brände. "Es wird Jahrzehnte dauern, bis die Natur sich erholt hat", sagte Corentin Rousseau vom WWF Belgien der belgischen Zeitung "Het Laatste Nieuws". "Durch die große Menge Asche ist das Gleichgewicht im Boden gestört."

Auch ein Wiederansiedlungsprojekt für seltene Auerhühner ist nach Einschätzung von Fachleuten akut gefährdet, wenn nicht gescheitert. 35 der Tiere waren im Frühjahr im Hohen Venn ausgesetzt worden, wie die Zeitung "De Standaard" berichtete. Der Biologe Tobias Ceulemans von der Universität Antwerpen sagte, er rechne nicht damit, dass die Kolonie überlebe: "Ihr Lebensraum lag mitten in dem 3.000 Hektar-Gebiet, das im Hohen Venn in Flammen aufgegangen ist."

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Quelle: AFP, dpa