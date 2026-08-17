Brandbekämpfung: Warum Deutschland nur ein Löschflugzeug hat

In ganz Deutschland gibt es nur ein einziges Löschflugzeug. Warum haben wir nicht mehr davon? Und könnte das bei den aktuellen Großbränden helfen?

Trotz Regen: "Die Lage ist immer noch nicht unter Kontrolle", sagt ZDF-Reporterin Ina Baltes. Das Gebiet gleiche einer "Mondlandschaft". Der Torf brennt tief im Boden und ist daher nahezu unlöschbar. 17.08.2026 | 3:16 min

Wenn Waldbrände wie in der Eifel toben, blicken am Boden viele Menschen hoffnungsvoll in den Himmel - für Regen, göttlichen Beistand oder eine ganz menschengemachte Rettung: ein Löschflugzeug, das mit Tausenden Litern Wasser das Feuer auf einen Schlag großflächig bekämpft.

Viele Menschen fragen sich, warum sie das, anders als in Brandgebieten in anderen Ländern, in Deutschland so selten sehen. Tatsächlich verfügt die Bundesrepublik aktuell nur über ein einziges, dauerhaft stationiertes Löschflugzeug. Die Gründe sind vielfältig. Ist eine Lehre aus der aktuellen Lage, dass Deutschland mehr solcher Flugzeuge benötigt?

Hier steht das einzige Löschflugzeug in Deutschland

Auf dem Landeplatz Ballenstedt in Sachsen-Anhalt, am Rand des Harzes, ist mit der "Hexe 1" das einzige Löschflugzeug Deutschlands stationiert. 2023 hat der Landkreis einen Vertrag mit einem polnischen Unternehmen geschlossen, das das Flugzeug unterhält und auch Piloten stellt.

Das Löschflugzeug "Hexe 1" im Einsatz vergangenen Donnerstag in Benneckenstein, Sachsen-Anhalt. Quelle: dpa

Die Löschflugzeuge vom Typ PZL M-18 Dromedar sind in mehreren europäischen Ländern im Einsatz. Mit einer Tankkapazität von maximal 2.300 Litern gehören sie zu den kleineren Flugzeugen ihrer Art. Die berühmten Canadair-Maschinen aus Nordamerika schlucken das Doppelte bis Dreifache.

Dafür, dass die "Hexe" in der Sommersaison dauerhaft verfügbar ist, zahlte der Landkreis zuletzt 267.000 Euro im Jahr. 2025 hatte sie sechs Einsätze. "Die Unterstützung aus der Luft hat sich seit 2023 gerade bei Bränden in den oftmals schwer zugänglichen Harzer Wäldern bewährt und als unschätzbarer Vorteil erwiesen", schreibt der Landkreis Harz. Der Vertrag war eine Konsequenz aus dem Großbrand am Brocken 2022.

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Deutschland setzt vor allem auf Hubschrauber

Brandbekämpfung aus der Luft wird in Deutschland aktuell vor allem durch Hubschrauber durchgeführt. Landes- und Bundespolizei sowie die Bundeswehr verfügen alle über Hubschrauber, die für Löscheinsätze eingesetzt werden können, indem sie Wasserbehälter an der Unterseite anbringen.

Vorteil dieser Lösung: Die Hubschrauber können in direkter Brandnähe mit mobilen Wasserbecken betankt werden. Große Löschflugzeuge benötigen oft lange, freie Gewässer, um im Flug Wasser aufzunehmen - nicht überall gibt es dafür geeignete Gewässer. Die "Hexe" wird auf dem Flugplatz am Boden betankt. Beim inzwischen eingedämmten Feuer im Hürtgenwald kommt die Bedrohung durch alte Weltkriegsmunition im Boden hinzu, die nicht nur für Menschen am Boden, sondern auch für Hubschrauber und Flugzeuge Einschränkungen mit sich bringt.

Auch wenn bereits vorhandene Hubschrauber der öffentlichen Hand zum Löschen genutzt werden, stellt sich für betroffene Kommunen eine Kostenfrage: Denn oft müssen sie die Einsätze aus eigener Tasche zahlen.

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Landkreise stehen vor großer finanzieller Entscheidung

Ob Hubschrauber, Flugzeuge, Räumpanzer oder anderes Großgerät zur Brandbekämpfung - für die betroffenen Gemeinden ist das oft mit Kosten verbunden, gleich ob sie von kommerziellen Anbietern oder anderen staatlichen Stellen stammen.

Für den Großbrand am Brocken 2024 stellte die Bundeswehr Sachsen-Anhalt laut MDR-Recherchen Kosten von 1,35 Millionen Euro in Rechnung. Für Amtshilfe der Polizei hätte das Land den Kommunen zwar die Kosten erlassen, aber dann hätten die Hubschrauber nur dann zur Verfügung gestanden, wenn sie nicht etwa zur Verbrechensbekämpfung benötigt worden wären.

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Für den Waldbrand in der Sächsischen Schweiz 2022 wies der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge etwa am Ende fast 2,8 Millionen Euro an Verdienstausfall-Kosten von freiwilligen Feuerwehren oder fast 6,4 Millionen Euro für private Helikoptermietung aus.

Die auf den ersten Blick hohen Kosten von Löschflugzeugen muss man also in Relation zu den Kosten von Alternativlösungen betrachten - etwa einem höheren Personalbedarf an Feuerwehrleuten am Boden. Für einzelne Landkreise sind das finanzielle Entscheidungen von großer Tragweite. Kam es zu keinem Brand, erscheinen laufende Ausgaben für ein Löschflugzeug schnell vergeudet. Umgekehrt kann ein einziges Großfeuer bereits kommunale Finanzen auf Jahre belasten.

Waldbrandrisiko in Deutschland ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Kein Geld: Niedersachsen verliert 2025 zwei Löschflugzeuge

Auch deshalb drängen Länder und Kommunen darauf, dass der Bund finanziell unterstützt. Doch der hatte seine Unterstützung in einem prominenten Fall sogar zurückgefahren. 2023 und 2024 waren in Braunschweig in Niedersachsen zwei vom Bund mitfinanzierte Löschflugzeuge stationiert. Die Bundesmittel hierfür wurden 2025 gestrichen, der Vertrag mit dem privaten Unternehmen nicht verlängert.

Die Lage im Hürtgenwald entspannt sich, vorbei ist die Krise aber noch nicht. ZDF-Reporter Böhmer war mit der Feuerwehr im Wald. Sie erklärt bei ZDFheute live, worauf es jetzt ankommt. 16.08.2026 | 2:49 min

Nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa hatte von diesen Flugzeugen profitiert, da sie Teil der 2019 geschaffenen Krisenreserve "rescEU" waren. Im Notfall waren sie also in ganz Europa im Einsatz - etwa im August 2024 in Nordmazedonien.

Künftig will die Europäische Union eine deutlich größere eigene Flotte an Löschflugzeugen für alle Mitgliedsländer unterhalten. 2024 stellte sie 600 Millionen Euro für den Kauf von zwölf neuen Flugzeugen bereit. Gleichzeitig testen verschiedene EU-Staaten den Umbau von großen Militärtransportern zu Wasserbombern. Auch wenn Deutschland selbst weiter schlecht aufgestellt sein sollte, wird es künftig auf mehr gemeinsame Flieger zurückgreifen können.

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