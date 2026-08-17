Waldbrände in Belgien und Eifel: Feuer rückt auf Deutschland zu

Waldbrand im Hohen Venn: 30 Anwohner in Monschau evakuiert
Von der angeordneten Evakuierung mehrerer Straßenzüge in der Eifelstadt Monschau infolge der nahen Waldbrände sind nach Angaben der Stadtverwaltung etwa 30 Menschen in 17 Häusern betroffen. Wegen des Großbrands im Naturschutzgebiet Hoher Venn sei dieser Schritt vorsorglich zum Schutz der Bevölkerung ergriffen worden. "Wenn der Wind dreht, haben wir auf jeden Fall eine starke Rauchbelastung", sagt der Stellvertreter der Bürgermeisterin, Franz-Karl Boden. Bei Westwind könnte es auch die Tendenz geben, dass sich das Feuer Richtung Osten ausbreitet.