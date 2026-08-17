Waldbrände in Belgien und Eifel: Feuer rückt auf Deutschland zu

Am Sonntagabend rückten die Flammen weiter in Richtung der deutsch-belgischen Grenze vor. Das Bundesamt für Katastrophenschutz rief deshalb Bewohner einzelner Straßenzüge in Monschau-Kalterherberg zur sofortigen Evakuierung auf.

Zuvor hatten die belgischen Behörden Unterstützung aus Deutschland angefordert. Nach Angaben der Einsatzkräfte ist der Brand im Hohen Venn weiterhin nicht unter Kontrolle. Feuerwehr-Kommandant Francis Cloth berichtete, das Feuer überspringe immer wieder eingerichtete Stopplinien. Besonders die Nacht galt als kritische Phase für die Einsatzkräfte.