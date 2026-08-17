  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Waldbrände in Belgien und Eifel: Feuer rückt auf Deutschland zu

Liveblog

Waldbrände in Belgien und der Eifel:Hoher Venn: Feuer rückt weiter auf deutsche Grenze zu

|

Der größte Waldbrand der jüngeren belgischen Geschichte bleibt außer Kontrolle. Das Feuer nähert sich der deutschen Grenze. Nahe Monschau laufen Evakuierungen.

Waldbrand im Hürtgenwald

Im nordrhein-westfälischen Hürtgenwald - etwa 20 Kilometer von Monschau entfernt - sind Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten im Einsatz.

Über das Thema berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, unter anderem im heute journal am 16.08.2026 ab 21:45 Uhr sowie in den heute-Nachrichten am 16.08.2026 um 17 Uhr sowie um 19 Uhr.

Waldbrand im Hohen Venn: 30 Anwohner in Monschau evakuiert

Von der angeordneten Evakuierung mehrerer Straßenzüge in der Eifelstadt Monschau infolge der nahen Waldbrände sind nach Angaben der Stadtverwaltung etwa 30 Menschen in 17 Häusern betroffen. Wegen des Großbrands im Naturschutzgebiet Hoher Venn sei dieser Schritt vorsorglich zum Schutz der Bevölkerung ergriffen worden. "Wenn der Wind dreht, haben wir auf jeden Fall eine starke Rauchbelastung", sagt der Stellvertreter der Bürgermeisterin, Franz-Karl Boden. Bei Westwind könnte es auch die Tendenz geben, dass sich das Feuer Richtung Osten ausbreitet. 

Einsatzkräfte kämpfen gegen Großbrand im Hohen Venn

Blick von dem Ortsteil Monschau-Kalterherberg auf die belgische Seite, wo das Hohe Venn in Flammen steht.
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz.
Die Hitze im Torfboden lässt immer wieder kleine Flammen auf den abgebrannten Flächen entstehen.

Blick von dem Ortsteil Monschau-Kalterherberg auf die belgische Seite, wo das Hohe Venn in Flammen steht.

Quelle: Foto: dpa/Thomas Banneyer

Brand im Hohen Venn bleibt außer Kontrolle

Am Sonntagabend rückten die Flammen weiter in Richtung der deutsch-belgischen Grenze vor. Das Bundesamt für Katastrophenschutz rief deshalb Bewohner einzelner Straßenzüge in Monschau-Kalterherberg zur sofortigen Evakuierung auf.

Zuvor hatten die belgischen Behörden Unterstützung aus Deutschland angefordert. Nach Angaben der Einsatzkräfte ist der Brand im Hohen Venn weiterhin nicht unter Kontrolle. Feuerwehr-Kommandant Francis Cloth berichtete, das Feuer überspringe immer wieder eingerichtete Stopplinien. Besonders die Nacht galt als kritische Phase für die Einsatzkräfte.

So haben sich die Brände am Wochenende entwickelt

Sie wollen wissen, was am Wochenende geschehen ist? Lesen Sie hier den Liveblog vom Vortag.

Zum Beitrag

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: ZDF, dpa, AFP, AP, Reuters, KNA, epd
Über das Thema berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, unter anderem im heute journal am 16.08.2026 ab 21:45 Uhr sowie in den heute-Nachrichten am 16.08.2026 um 17 Uhr sowie um 19 Uhr.
Themen
WaldbrändeKlimawandel