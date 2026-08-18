Waldbrand in Belgien: 3.000 Hektar im Hohen Venn zerstört

Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft hat angesichts der zunehmenden Waldbrände eine bessere Ausstattung der Einsatzkräfte angemahnt. "Wir brauchen bessere Ausrüstung, wir brauchen aber auch bessere Maßnahmen im Vorfeld, einen vorbeugenden Brandschutz für Waldbrände", sagte der Gewerkschafts-Vorsitzende Siegfried Maier im ZDF-Morgenmagazin. Die persönliche Schutzausrüstung der Einsatzkräfte müsse leichter werden. Wichtig seien auch geländegängige Fahrzeuge.

Waldbrände müssten zudem "planerisch, strategisch bedacht" werden, betonte Maier. "Die Schneisen, die jetzt geschlagen werden müssen, mit großem Aufwand, könnten im Vorfeld schon angelegt werden". Eine ausreichende Wasserversorgung könne derzeit nur sichergestellt werden, "weil Menschen aus dem landwirtschaftlichen Bereich uns hier massiv helfen", sagte der Gewerkschafts-Vorsitzende. "Die Wasserförderung vor Ort am Brandgeschehen, die Lieferung von Wasser, solche Dinge müssten mit Depots angelegt werden."