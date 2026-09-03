4:1-Sieg beim VfL Osnabrück: Bayerns neue Reife

Das souveräne 4:1 trotz eines Rückstands ist Ausdruck einer Stabilität, die dem FC Bayern in der Vergangenheit zuweilen fehlte. Der oft kritische Kimmich erkennt eine Entwicklung.

Der FC Bayern steht in der zweiten Runde. In Osnabrück setzt sich der Titelverteidiger glanzlos, aber souverän durch. Dem VfL bleibt der Trost, ein Traumtor erzielt zu haben. 02.09.2026 | 8:01 min

Das schönste Tor des Abends hatte der VfL Osnabrück erzielt, und auch für die größten Komplimente war der Zweitliga-Aufsteiger zuständig. "Das ist eine Topmannschaft auf einem absoluten Topniveau, die sich dann auch von so einem Sonntagsschuss nicht beeindrucken lässt", sagte Timo Schultz über den FC Bayern München und das sehr sehenswerte Führungstor des VfL.

Osnabrücks Trainer wagte auch noch eine Prognose, die nach den ersten Eindrücken der noch jungen Saison kaum Widerspruch provozierte. Schließlich hatte der FC Bayern ja zuvor bereits zwei deutsche Spitzenmannschaften besiegt, zunächst Borussia Dortmund im Franz Beckenbauer Supercup 2:1 und dann auch den VfB Stuttgart in der Bundesliga sogar 5:1.

Der FC Bayern gerät beim Zweitliga-Aufsteiger Osnabrück früh in Rückstand. Am Ende gewinnt der Titelverteidiger mit 4:1 und zieht in die zweite Pokalrunde ein. 03.09.2026 | 1:46 min

Kiel 2021 und Saarbrücken 2023

An seinen Münchner Kollegen Vincent Kompany neben ihm auf dem Podium gewandt sagte Schultz also:

Ich denke, das wird wieder eine sehr erfolgreiche Saison bei euch werden. „ Timo Schultz, Trainer von VfL Osnabrück

Der 4:1-Sieg (2:1) des FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals war am Mittwoch zwar erwartungsgemäß ausgefallen. Doch zugleich beinhaltete der Erfolg ein paar Botschaften, die aus Sicht der Münchner als wertvoll einzustufen waren.

Eine neue Reife ließ sich ja ausmachen im Vergleich zur nicht allzu fernen Vergangenheit, in der sich die Bayern 2021 beim Zweitligisten Holstein Kiel und 2023 sogar beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken aus dem Pokal verabschiedet hatten.

Der VfL Osnabrück empfängt heute im DFB-Pokal Bayern München an der Bremer Brücke. Mit einem Sondertrikot will der VfL an die Sensation gegen die Bayern von 1978 anknüpfen. 02.09.2026 | 1:22 min

Statt sich diesmal aber durch den frühen Rückstand durch Robin Meißners Schuss aus rund 25 Metern in den Winkel aus der Ruhe bringen und in sensationelle Turbulenzen verwickeln zu lassen, strahlten die Bayern eine unbeirrbare Überzeugung und Gelassenheit aus, die Dinge in ihrem Sinne zu regeln.

Harry Kane und Tom Bischof sorgten mit ihren Toren rasch für die Wende, ehe Michael Olise und erneut Kane per Foulelfmeter zum Endstand trafen.

Borussia Dortmund lässt dem Oberligisten aus Hamburg-Eimsbüttel keine Chance. Nur in der ersten halben Stunde kann der Fünftligist mithalten. Dann bricht ausgerechnet ein Eigentor den Bann. 01.09.2026 | 7:47 min

Kompanys Lob

"Das war schon Wahnsinn", sagte Kompany über Meißners Traumtor und hob lobend hervor: "Aber wir sind ruhig geblieben." Man habe "ein stabiles Spiel gespielt", befand er weiter, "es könnte nicht viel besser sein gegen eine kompakte, defensiv starke Mannschaft."

Tatsächlich könnte diese Erfahrung im weiteren Wettbewerb von Nutzen sein für die Münchner, auch gegen stärkere Gegner. Bereits in der vergangenen Saison hatten die Bayern diese Qualität auf dem Weg zum Pokaltitel erkennen lassen, als sie sich bei der SV Wehen Wiesbaden behaupten mussten oder auch beim 1. FC Köln, bei dem sie ebenfalls 0:1 zurücklagen und 4:1 gewannen.

DFB-Pokal 2026/27, 1. Runde SC St. Tönis - Eintracht Frankfurt 0:11 (0:10)

Preußen Münster - Karlsruher SC 1:2 (1:0)

Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:0) n.V.

Hansa Rostock - VfB Stuttgart 0:4 (0:2)

SV Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen 0:4 (0:1)

Energie Cottbus - FC Augsburg 0:2 (0:0)

Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim 0:4 (0:3)

SV Hemelingen - Hannover 96 1:9 (0:6)

MSV Duisburg - SV Elversberg 1:3 (0:1)

Lüneburger SK Hansa - Werder Bremen 0:3 (0:1)

1. FC Saarbrücken - Hertha BSC 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 2:4 i.E.

Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 4:5 i.E.

Eintracht Trier - RB Leipzig 0:6 (0:3)

SG Sonnenhof Großasbach - Arminia Bielefeld 2:2 (2:2, 1:2) n.V., 3:0 i.E.

1860 München - Holstein Kiel 0:2 (0:1)

SSV Jeddeloh - 1. FC Heidenheim 5:2 (3:1)

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 1:2 (0:1)

Eintracht Braunschweig - Union Berlin 2:4 (1:1)

TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach 0:5 (0:2)

VfB Krieschow - FSV Mainz 05 0:9 (0:5)

Carl Zeiss Jena - Darmstadt 98 1:2 (1:2)

Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg 0:4 (0:3)

SV Westfalia Rhynern - Dynamo Dresden 0:6 (0:5)

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg 1:5 (0:1)

Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli 2:0 (1:0)

1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn 2:4 (1:2)



Montag, 24. August

SC Verl - Hamburger SV 0:3

VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg 3:3 (1:0, 2:2), 5:6 i.E.

Würzburger Kickers - 1. FC Köln 1:2

Hallescher FC - Schalke 04 2:5 (1:0, 2:2) n.V.



Dienstag, 1. September

HEBC Hamburg - Borussia Dortmund 0:5 (0:4)



Mittwoch, 2. September

VfL Osnabrück - Bayern München 1:4 (1:2)

Sportdirektor Freund sieht Entwicklung

Christoph Freund verwies auf einen Entwicklungsprozess. "Wir spielen unser Ding immer mit 100 Prozent runter, egal, wie der Spielstand ist. So kleine Rückschläge hauen uns nicht aus der Bahn. Das zeigt, dass die Mannschaft extrem gefestigt ist", sagte der Sportdirektor und bezeichnete diese Stärke als "großen Unterschied" zur Vergangenheit.

Sogar der oft kritische Joshua Kimmich wertete den Auftritt im stimmungsvollen Osnabrücker Stadion an der Bremer Brücke als Ausdruck eines Fortschritts.

Manuel Neuers letztes Spiel auf Schalke?

Sie haben es uns nicht einfach gemacht, und trotzdem haben wir souverän gewonnen. „ Joshua Kimmich, Spieler bei FC Bayern

"Wir sind schon stabiler, in dem was wir tun, verlässlicher. Wir haben gute Prinzipien, auch gute Gewohnheiten, die wir auf den Platz bringen. Das merkt man, egal, gegen wen wir spielen", sagte der defensive Mittelfeldspieler. Zudem nähmen sie kein Spiel locker, sondern stets ernst.

Das wird auch am Samstagabend gelten, wenn beim FC Schalke 04 nicht nur die nächste Pflichtaufgabe wartet, sondern womöglich auch Neuers letztes Bundesligaspiel bei seinem Heimatverein. Es werde seine wahrscheinlich letzte Saison sein, hatte der 40-Jährige ja angekündigt. Seine Abschiedstour beim Aufsteiger könnte nun schon auf einen ersten emotionalen Höhepunkt zusteuern.

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