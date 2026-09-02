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US Open: Eva Lys will deutsches Tennis zugänglicher machen

Tennis - US Open:Lys will Tennis in Deutschland zugänglicher machen

von Jannik Schneider

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Eva Lys im ZDF-Interview nach ihrem Erstrundensieg bei den US Open gegen Gabriela Knutson.

Nach ihrem Auftaktsieg bei den US Open beschreibt Eva Lys die Bewältigung ihres sportlichen Tiefs, ihre kommende Gegnerin und ein großes Problem im deutschen Tennis.

Geht es nach Eva Lys, hat das deutsche Tennis ein entscheidendes Problem. "Tennis ist in Deutschland ein sehr, sehr privilegierter Sport und zugänglich meist nur für Menschen, die sich das auch leisten können", sagte Eva Lys am Rande der US Open in New York, wo sie am Donnerstag ihr Zweitrundenmatch gegen die French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa bestreitet.

Ich habe ganz viele Freunde, die jetzt studieren, die können sich das gar nicht mehr leisten, Tennis zu spielen.

Eva Lys

Wo es deutlich besser läuft? In den USA, findet Lys. "Es ist hier viel einfacher, Tennis zu spielen. Es ist viel zugänglicher", sagte die Hamburgerin und wies auf zahlreiche kostenlos nutzbare Freiplätze in New York hin. "Ich muss da leider unser Land ein bisschen kritisieren. Die Energie ist hier einfach anders, wenn es um den Sport geht." (SID)

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