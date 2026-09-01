Pokalspiel gegen HEBC Hamburg: BVB zwischen Euphorie und Schock

Die Verletzung des neuen Offensivstars Konstantelias überschattet Dortmunds Auftritt im DFB-Pokal beim krassen Außenseiter HEBC Hamburg. Muss der BVB noch mal umplanen?

Konstantinos Karetsas (l.) und Niko Kovac im Gespräch nach dem Bundesliga-Auftaktsieg. Quelle: action press

So schnell kann’s gehen im Fußball. Der Frust der Fans über oft dröge Auftritte ihrer BVB-Helden in der Vorsaison war gerade erst verraucht. Und nun tanzen Dortmunds Anhänger Sirtaki, sobald es ihnen die Regie im früheren Westfalenstadion anbietet. So wie beim Bundesliga-Auftakt gegen den Hamburger SV. Efcharisto! - danke, Konstantinos Karetsas und Giannis Konstantelias.

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So schnell kann es gehen. Auch in die andere Richtung: Dass sich der eine Teil des dynamischen Griechen-Duos, Konstantelias, nach der Pause mit einem Kreuzbandriss für lange Zeit abmeldete, hat der Aufbruchstimmung gleich wieder den Stöpsel gezogen. "Die Nachricht trifft uns sehr, denn Giannis hat in sehr kurzer Zeit gezeigt, warum wir in ihm einen tollen Spieler sehen", sagt Sport-Geschäftsführer Lars Ricken.

Pokal-Auftrag: Ausscheiden verboten

Es setzt die BVB-Chefs gehörig unter Druck. Bis Dienstag 20 Uhr, kurz vor dem Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Außenseiter HEBC Hamburg (Hamburg-Eimsbütteler-Ballspiel-Club) hat der neue Sportdirektor Ole Book Zeit, im Wechselfenster Ersatz zu finden.

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Dagegen spricht, dass die Westfalen im Transfersommer, der so schleppend startete, schon über 100 Millionen Euro ausgegeben haben, obwohl das vergangenen Geschäftsjahr satt im Minus endete.

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Grund: Das frühe Aus bei Champions League und Pokal. Einen Patzer beim Fünftligisten Eimsbüttel, der sich auf seinen Zahltag im Volksparkstadion freut, kann sich Dortmund also nicht leisten.

Schlägt nun Favio Silvas Stunde?

Sollte der BVB doch Geld in die Hand nehmen wollen, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Die "Ruhr Nachrichten" etwa führen Fisnik Asllani aus Hoffenheim und Arsenal-Talent Ethan Nwaneri als heiße Kandidaten an, aber auch Jadon Sancho. Der frühere Dortmunder ist aktuell vertragslos und könnte unabhängig von Fristen verpflichtet werden.

Als interne Lösungen bieten sich Maxi Beier an, der zuletzt oft fachfremd hinten links aushalf, oder Fabio Silva. Der Portugiese galt nach durchwachsenem Debütjahr für Schwarz-Gelb bis zuletzt als Wechselkandidat. Schlägt nun seine Stunde? Niko Kovac schwärmt vom Griechen-Upgrade. Die Erfahrungen aus der letzten Saison sprechen eher dagegen. Coach Kovac jedenfalls steht einem Blitz-Transfer durchaus offen gegenüber:

Natürlich müssen wir uns Gedanken machen. „ BVB-Trainer Niko Kovac

Für den Trainer wäre es ärgerlich, die jüngsten Fortschritte wieder herzugeben. Trotz zerstückelter Vorbereitung waren gute Ansätze erkennbar. Die Griechen, in Rekordzeit vom Publikum ins Herz geschlossen, sind für die Spielkultur ein echtes Upgrade.

Stratege Karetsas sprüht vor Ideen

"Das sind zwei Jungs, die uns in andere Dimensionen bringen können", sagt Kovac. Das war in den Tests gegen Arsenal und die Roma erkennbar, selbst bei der Supercup-Pleite gegen Bayern und zuletzt überdeutlich gegen den HSV. Noch wichtiger als Konstantelias ist Karetsas.

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Der 18-Jährige geht völlig unbekümmert an die große Aufgabe, das Spiel beim Vizemeister zu ordnen. Weder die Kulisse - ein Vielfaches größer als beim belgischen Erstligisten Genk - scheint ihn zu hemmen, noch die Gangart der Bundesliga. Der Wirbler sprüht vor Ideen. Seine Traum-Kombi mit Serhou Guirassy vorm 1:0 war allein das Eintrittsgeld wert.

Rückschlag für Youngster Inacio

Kovac hat sich schon Ende vergangener Saison der Idee geöffnet, Routine durch Jugend zu ergänzen. Aktuell gut sichtbar auch an Innenverteidiger Joane Gadou: Der 19 Jahre alte Hüne sammelt Fleißpunkte, solange Abwehrchef Nico Schlotterbeck am Comeback werkelt. Dass es auch mal schief geht und Kovac als Pädagoge, Tröster und Mahner gefragt ist, gehört dazu.

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So wie bei Samuele Inacio, der gegen den HSV nur rekordverdächtige 2,5 Minuten brauchte zwischen Einwechslung und Roter Karte. Vom Shooting-Star zum Sorgenkind, das beim Abgang noch trotzig per Wasserflasche das BVB-Logo malträtiert. So schnell kann’s gehen im Fußball.

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