Antonio Rüdiger tritt aus DFB-Elf zurück

Antonio Rüdiger hat seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft erklärt. Er spielte 86 Mal für die DFB-Elf.

Antonio Rüdiger im Spiel zwischen Deutschland und Italien. Quelle: Imago

Antonio Rüdiger hat rund zwei Monate nach dem WM-Aus seinen Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Der 33 Jahre alte Innenverteidiger von Real Madrid spielte seit 2014 insgesamt 86 Mal für die DFB-Auswahl und nahm an drei Welt- und zwei Europameisterschaften teil.

Rüdiger will den "Weg freimachen"

"Nach einiger Zeit des Nachdenkens ist für mich der Zeitpunkt gekommen, meine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden und den Weg für die junge Generation frei zu machen", schrieb der 33-Jährige Innenverteidiger auf Instagram.

"Auch wenn der große Titel bei den letzten Turnieren ausblieb und wir manche schmerzhafte Niederlage hinnehmen mussten, war diese Zeit für mich ein extrem besonderes Kapitel, das mich für immer prägen wird", schrieb er weiter und bedankte sich bei seinen Teamkollegen, dem Trainer- und Betreuerteam sowie den Fans. "Für mich beginnt jetzt ein neues Kapitel, in dem ich mich voll und ganz auf meinen Verein konzentrieren werde."

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