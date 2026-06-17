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Ehemaliger Abwehrchef jetzt Bankdrücker: Kein Problem für Rüdiger

Ehemaliger Abwehrchef jetzt Bankdrücker:Edelreservist Rüdiger lobt Duo Tah/Schlotterbeck

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Antonio Rüdiger hat seinen Stammplatz in der Innenverteidigung der deutschen Nationalmannschaft verloren. Doch der Profi von Real Madrid nimmt seine Rolle klaglos an.

Antonio Rüdiger am 17.06.26

Gegen Curacao kam Antonio Rüdiger in der 72. Minute. Wie sieht der Abwehrspieler seine Rolle im DFB-Team? Die Pressekonferenz aus Winston-Salem mit Antonio Rüdiger.

17.06.2026 | 25:49 min

Antonio Rüdiger hat seinen Job als Abwehrchef und seinen Stammplatz in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verloren, doch er neidet seinen "Erben" ihre größeren Rollen keineswegs. "Jeder hat seine Zeit, jetzt ist deren Zeit. Sei den Jungs gegönnt. Ich kann nur unterstützen", sagte der 33-Jährige im DFB-Quartier in Winston-Salem.

Rüdiger lobt Duo Tah/Schlotterbeck

Es sei "nicht einfach, auf der Bank zu sein", bekannte er. Über allem stehe aber das Team.

Wir alle haben hier nur ein Ziel, jeder ist wichtig.

Antonio Rüdiger

"Wenn man von außen Input geben kann, umso besser", fügte er hinzu. Daher versuche er, "mit den Leuten Spaß zu haben und gute Vibes zu verbreiten".

Schaltgespräch Engels

Nach dem Sieg gegen Curacao steht die deutsche Nationalmannschaft vor ihrem zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. ZDF-Sportreporterin Lilly Engels berichtet vom DFB-Trainingsplatz.

17.06.2026 | 0:47 min

Das tat der Profi von Real Madrid auch auf der Pressekonferenz in den USA. "Sein linker Fuß ist Gold", sagte er über Verteidiger Nico Schlotterbeck, "das muss man ihm lassen." Dessen Nebenmann Jonathan Tah nannte er den "neuen Chef" und lobte: "Jona stellt einfach was dar. Allein von der Physis her, das kann schon eklig werden."

Wenn ich Stürmer wäre und gegen Jona spielen müsste, dann wäre das schon hart.

Antonio Rüdiger

Social-Media-Buhmann Rüdiger? "Ist für mich okay"

Der junge Nathaniel Brown sei "ein ruhiger Zeitgenosse, aber auf dem Platz wird er zum Monster, dem muss ich nicht viel sagen". Gesagt wird dafür viel über Rüdiger, vor allem im Netz, wo er oft kübelweise Hass erfährt.

Ich respektiere Meinungen, aber seriöse Meinungen. Seriöse Kritik ist bei mir immer willkommen.

Antonio Rüdiger

Ansonsten sei es ja so: "Mein Name bekommt viele Klicks. Manchmal ist schlechte Presse auch gute Presse." Aber der Hass? "In der Social-Media-Welt bin ich der Buhmann, das ist für mich auch okay." In den Stadien würden seine harten Tacklings wie etwa in der Nations League gegen Italien auch gefeiert. Also: "Lassen wir Social Media Social Media bleiben - und wir bleiben in der realen Welt."

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