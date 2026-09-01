Reaktionen auf den Messi-Rücktritt: "Ein Abschiedsbrief"

Fußball-Ikone Lionel Messi ist aus der argentinischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Die Pressestimmen zu seiner Entscheidung.

Lionel Messi hat seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft beendet. Die Fußball-Ikone bestritt insgesamt 207 Länderspiele. 01.09.2026 | 1:02 min

Lionel Messi und Argentinien - dieses Kapitel seiner Geschichte ist geschlossen. Der Weltmeister von 2022 beendet mit 39 Jahren seine Karriere in der Nationalmannschaft der Südamerikaner. So reagieren internationale Medien:

Argentinien

"Clarín": "Das Ende einer Ära."

"TyC Sports": "Weltweite Sensation: Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft angekündigt. 'La Pulga' veröffentlichte einen Brief, in dem er erklärte, dass er das Trikot der 'Albiceleste' nicht mehr tragen und von nun an nur noch ein Fan unter vielen sein werde."

Der Traum von der Titelverteidigung ist für Lionel Messi geplatzt. Sein womöglich letzter Tanz auf der größten Fußball-Bühne ist zu Ende. Was bleibt: Etliche Rekorde des Ausnahmekönners. 20.07.2026 | 1:06 min

"Olé": "Danke, Leo. Du bist ewig. Messi verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft."

Lionel Messi und seine erfolgreiche Karriere in der Übersicht Quelle: ZDF

"Pagina12": "Eine Ära geht zu Ende. Der Star selbst hat seinen Rücktritt in den sozialen Netzwerken bestätigt. In 20 Jahren gewann er eine Weltmeisterschaft und holte zweimal die Copa América. Außerdem bestritt er zahlreiche Endspiele und war der unbestrittene Held der Mannschaft."

Im WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien passiert lange nicht viel. Erst in der Verlängerung erlöst Ferran Torres die stärkeren Spanier. 20.07.2026 | 12:47 min

"Diario Uno" (Mendoza): "Zwei Meilensteine in Lionel Messis sportlicher Laufbahn wurden von Hand festgehalten. Im Dezember 2000 hielt der FC Barcelona auf einer Papierserviette die Zusage fest, ihn unter Vertrag zu nehmen. Er war damals 13 Jahre alt. Heute, mit 39 Jahren, gibt Lionel Messi selbst in einer handschriftlichen Botschaft seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft bekannt (...)."

Brasilien

"Folha de S. Paulo": "Messis Karriere mit Argentinien begann mit einem Irrtum und endete im Ruhm."

"Portal R7": "Er war das größte Genie, das jemals das Trikot Argentiniens trug."

Das Duell zwischen England und Argentinien war schon vor Anpfiff emotional aufgeladen. Die Partie gipfelte in einer verrückten Schlussphase. 15.07.2026 | 9:57 min

Großbritannien

"The Sun": "'Der richtige Moment': Lionel Messi verlässt Argentinien ERNEUT - die Legende veröffentlicht nach dem tragischen Tod seines Vaters eine emotionale Erklärung."

"Daily Mail": "Lionel Messi beendet seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft: Der 39-Jährige verabschiedet sich nach der Niederlage im WM-Finale gegen Spanien - nur wenige Wochen nach dem Tod seines Vaters."

Braucht jedes Team einen Superstar, um Weltmeister zu werden? Messi, Mbappé, Bellingham und Co. prägen ihre Mannschaften und zeigen sich dazu extrem treffsicher. 12.07.2026 | 11:35 min

"Independent": "Messi, der vielleicht größte Spieler aller Zeiten, hatte gehofft, seine Mannschaft zu zwei Turniersiegen in Folge zu führen, musste jedoch in der Verlängerung eine 0:1-Niederlage gegen Spanien hinnehmen."

Spanien

"Marca": "Die Fußballwelt betrauert Leo Messis Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft. Der Star verabschiedete sich am Montag mit einem bewegenden Brief von der Nationalmannschaft, und die Fußballfans vermissen ihn bereits."

Ein Foto vom jungen Messi und dem wenige Monate alten Yamal sorgte vor ein paar Jahren für Aufsehen. Nun bekommt die Begegnung durch das Aufeinandertreffen im WM-Finale eine neue Bedeutung. 16.06.2026 | 9:52 min

"Sport": "Der aus Rosario stammende Spieler ist nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass es an der Zeit ist, einen Schlussstrich unter eine internationale Karriere zu ziehen, die viele Freuden, aber auch Enttäuschungen mit sich gebracht hat, die jedoch vor allem eine Lehre hinterlässt, die über alles hinausgeht: Es ist nie zu spät, für seine Träume zu kämpfen."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Messi, ein Abschiedsbrief."

"Corriere della Sera": "Messi, der Abschied des Größten von seiner Nationalmannschaft."

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Quelle: dpa