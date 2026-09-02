Tennis - US Open: Zverev zittert sich in fünf Sätzen weiter

Alexander Zverev hat bei den US Open in New York die zweite Runde erreicht. Beim Fünf-Satz-Sieg gegen Lorenzo Sonego hatte der Hamburger mehr Mühe als erwartet.

Alexander Zverev hat gegen den Italiener Lorenzo Sonego die zweite Runde der US Open erreicht. Er setzte sich dramatisch im fünften Satz durch. 02.09.2026 | 1:18 min

Alexander Zverev pustete einmal ganz kräftig durch, dann holte er sich tief in der New Yorker Nacht erlöst den Beifall der verbliebenen Fans im Arthur Ashe Stadium ab: Der French-Open-Sieger hat bei seinem Auftakt in die US Open einen emotionalen Fünfsatz-Thriller überstanden und sich in die zweite Runde gezittert.

Mit 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4 rang der Hamburger Tennisspieler den groß aufspielenden Lorenzo Sonego nieder, der lange an einer Sensation geschnuppert hatte - dem Weltranglisten-89. aus Italien fehlten zeitweise nur zwei Punktgewinne zum Sieg.

Alexander Zverev hat das Aus in Runde eins gegen einen groß aufspielenden Lorenzo Sonego verhindert. Wie er den 1:2-Satzrückstand noch drehen konnte, erklärt er am ZDF-Mikrofon. 02.09.2026 | 0:40 min

Zverev gewinnt Fünf-Satz-Krimi

Zverev, der erstmals als höchstgesetzter Spieler in ein Grand-Slam-Turnier startete, rettete gerade so den siebten Sieg im siebten Spiel gegen Sonego ins Ziel. Um 1:55 Uhr Ortszeit und nach höchst intensiven 4:52 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball - die Mission zweiter Major-Titel ist trotz ungewohnter Schwächen beim Aufschlag und einer mauen Breakball-Quote im Gange.

"Er hat fantastisch gespielt, ich bin einfach nur happy, dass ich durch bin", sagte Zverev, nachdem er seinem tapferen Gegner am Netz um den Hals gefallen war.

Das war eine unglaubliche Schlacht. „ Alexander Zverev

Am Donnerstag wartet auf Zverev nun ein Wiedersehen mit dem Franzosen Quentin Halys, den er bei seinem Titel-Lauf in Paris in vier Sätzen bezwungen hatte. Er wird sich dort steigern müssen, um ein weiteres kräftezehrendes Match zu vermeiden.

Die Mixed-Show bei den US Open ist für Alexander Zverev schon wieder zu Ende. Deutschlands Nummer eins scheiterte mit Partnerin Taylor Townsend in der ersten Runde. 26.08.2026 | 1:55 min

Jetzt gegen Quentin Halys

Zu Beginn wurde Zverev seiner Favoritenrolle noch gerecht: Er dominierte die Ballwechsel und marschierte ungefährdet zum Satzgewinn. Lediglich ein spektakulärer Stolperer am Netz sorgte für Sorgenfalten in seiner Box, doch er stand schnell wieder auf.

Anschließend aber wurde Zverevs Spiel unrund. Seine Aufschlagquote brach ein, auch mit der Vorhand schien sich der Hamburger nicht wohlzufühlen und letztlich nutzte Sonego seinen zweiten Breakball. Zverev haderte und schimpfte wie in alten, weniger erfolgreichen Zeiten. Der Satzverlust tat dem 29-Jährigen nicht gut. Im Gegenteil: Im dritten Durchgang schenkte er seinem Kontrahenten ein weiteres Break, mit einem unnötig verschlagenen Volley und einem abschließenden Doppelfehler beim Aufschlag.

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Sonego mit wenigen Fehlern

Zverev verschlug nun Ball um Ball - Sonego machte derweil kaum Fehler. Dem 31-Jährigen gelangen selbst schwierigste Schläge. Zverev fing sich gegen Ende des dritten Satzes, doch der Italiener war zu stark. In einem hochklassigen Tiebreak vergab Zverev erst einen Satzball bei Aufschlag seines Gegners, dann produzierte er zur Unzeit den nächsten Doppelfehler.

Im vierten Satz blieb die Partie hochklassig. Sonego spielte weiter überragend in der Defensive, doch Zverev biss sich durch und erzwang den entscheidenden Durchgang, der erst nach 1 Uhr Ortszeit überhaupt begann. Dort hatte der Deutsche den längeren Atem und belohnte sich für den Kraftakt.

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Quelle: SID, dpa