Trainer Kohlmann vor US Open: "Zverev hat mehr Zeit benötigt"

Bundestrainer vor US Open:Michael Kohlmann: "Zverev hat mehr Zeit benötigt"
von Jannik Schneider
Bundestrainer Michael Kohlmann ist ob der eher mäßigen Hardcourt-Saison von Alexander Zverev vor dem Auftakt in New York nicht beunruhigt. Zverev selbst trainiert auffällig viel.
Sogenanntes "Groundhopping", die Reisen und der Besuch möglichst vieler Fußballstadien und -plätze weltweit, ist in den vergangenen Jahren für viele zum zeitintensiven Hobby geworden. Positiv Fußball-Verrückte teilen ihre Stadien-Sammlungen mit Gleichgesinnten gar in einer beliebten App.
Wer Alexander Zverev in diesen Tagen beobachtet, fühlt sich so ein wenig an diese Bewegung erinnert. Der French-Open-Sieger "hoppt" vor seiner ersten Partie am Dienstag gegen den ehemaligen italienischen Top-10-Spieler Lorenzo Sonego auf der Anlage der US Open in Queens von Platz zu Platz.
Zverev sammelt keine "Grounds" und trackt auch keine App; das Smartphone des besten deutschen Tennisprofis ist traditionell bei großen Turnieren oft aus. Der 29-Jährige ist auf der Suche nach dem richtigen Gefühl für die Hardcourts in Nordamerika und trainiert auffallend mehr als viele andere Topspieler.
Zverev trainiert auf Hochtouren
In der Woche vor dem Turnierstart waren zwei Einheiten täglich der Standard - mindestens. Weitere Einheiten außerhalb der Anlage behielt sich Zverevs Team vor. Am Samstag bereiste Zverev zusammen mit dem Argentinier Francisco Cerundolo die Plätze der Anlage und trainierte vor den Augen Hunderter Fans. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielte das Duo auf dem Grandstand Sätze.
Beide Akteure hatten mitunter Probleme, ihre Vorhand zu beschleunigen und zu platzieren. Bei seiner Auftakt-Pressekonferenz hatte Zverev - wie schon 2023 - die hiesigen Bälle kritisiert. Jedenfalls waren spanische und russische Flüche zu vernehmen. Den Sonntag verbrachte er ähnlich intensiv mit Karen Khachanov, gegen den Zverev 2021 olympisches Gold gewann.
Kohlmann sieht keinen Grund zur Sorge
Bundestrainer Michael Kohlmann erkennt die zurückgegangene Ballqualität der vergangenen Jahre an. Auf Zverev bezogen, ist die Gewöhnung an die nordamerikanischen Hardcourts für den Davis-Cup-Kapitän die wichtigere Thematik.
Die für Zverevs Verhältnisse frühen Niederlagen in Kanada und Cincinnati möchte Kohlmann im Gespräch mit dem ZDF auf der Anlage nicht überbewerten, denn:
Die längere Spielzeit auf Rasen aufgrund des Finaleinzugs in Wimbledon hatte auch Zverev selbst angebracht. Kohlmann sei ob Zverevs Trainingsintensität "guter Dinge, dass Sascha hier ein sehr gutes Turnier" spiele.
Zverev: "Ich bin genauso Favorit wie alle anderen"
Einen Vergleich zu anderen Topspielern wollte der Exprofi nicht ziehen, sagte aber:
Zverev selbst hatte die Favoritenrolle gegenüber der internationalen Presse gekonnt von sich geschoben. Bei der Pressekonferenz nutzte er sein neues, seit Paris gewohntes Narrativ, um die Erwartungen einzubremsen. Ob er Topfavorit auf den Titel sei? "Ich bin genauso Favorit wie alle anderen 127 Spieler im Hauptfeld", sprach er, konnte sich ein Grinsen aber nicht verkneifen.
Erstmals in seiner Karriere und als erster Deutscher seit Boris Becker startet Alexander Zverev als topgesetzter Spieler in ein Grand-Slam-Turnier. Die externen Ansprüche sind nach dem Grand-Slam-Titel und dem Fehlen von Jannik Sinner angestiegen.
Zverev blickt auf sein eigenes Spiel
Im deutschen Teil seiner Presserunde wurde er seriöser: "Ich bin gerade so fokussiert auf mein eigenes Spiel, trainiere sehr viel und bin sehr glücklich mit den Fortschritten, die ich gemacht habe seit Cincinnati. Deswegen achte ich da auf die Setzung nicht so. Das Wichtigste ist, wer am Ende des Turniers noch im Tableau ist."
Bundestrainer Kohlmann, der Zverev nach guten Gesprächen für die Davis-Cup-Partie direkt nach den US Open gegen Kroatien in Halle Westfalen nominiert hat, geht etwas offener mit Zverevs Rolle um, nannte ihn "Favorit", schob hinterher: "Er ist einer der Favoriten."
Auftakt: Zverev trifft auf Sonego
Auf den nach einer Handgelenksverletzung erstmals zurückkehrenden Carlos Alcaraz und Novak Djokovic kann Zverev erst im Finale treffen. Die Auftakthürde am Dienstag in der Nightsession hätte aber leichter ausfallen können. Lorenzo Sonego stand 2025 noch in den Top 10. Der 31-jährige Italiener wird nach einer komplizierten Saison aber nur auf 91 gelistet.
"Wenn Sascha direkt eine Aufgabe hat in Runde eins, dann ist das immer gut für ihn, weil er dann besonders fokussiert in das Turnier startet. Sonego ist ein unangenehmer Gegner, gegen den er sofort präsent sein muss", erklärte Kohlmann und verwies auf Zverevs sechs Siege.
"Den direkten Vergleich haben sowohl Sascha als auch der Gegner im Kopf. Falls es eng werden sollte, kann das noch den Ausschlag geben." Angesichts seiner Trainingsquantität und -intensität im Stile eines "Groundhoppers" wird das Zverevlager hoffen, den Auftakt souveräner gestalten zu können.
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