Kanu-WM in Posen: Kajak-Zweier mit Schopf und Lemke holt Gold

Auch am Schlusstag feiern die deutschen Kanuten WM-Gold. Der erfahrene Kajak-Zweier vollendet seine Titelsammlung. Die Frauen krönen die erfolgreichen Titelkämpfe.

Jacob Schopf und Max Lemke feiern den WM-Titel. Quelle: Jakub Kaczmarczyk / dpa

Auch der dritte Finaltag bei den Weltmeisterschaften geht nicht ohne WM-Titel für die deutschen Kanuten aus. Die Paris-Olympiasieger Jacob Schopf und Max Lemke unterstrichen einmal mehr ihre Favoritenposition.

Im Kajak-Zweier holte das Duo mit beeindruckenden 1,72 Sekunden Vorsprung vor den Portugiesen erstmals WM-Gold. Auf Rang drei landeten die Tschechen.

Die Kanu-Sprint-WM in Posen. Die Weltelite auf der berühmten Malta-Regattastrecke – darunter zahlreiche Olympiasieger. Live im Stream. 30.08.2026 | 84:59 min

WM-Gold fehlte noch in der Sammlung

Im Vorjahr musste sich das Potsdamer Duo noch mit Bronze zufriedengeben. Nach dem Olympiasieg 2024 in Paris und dem EM-Titel fehlte WM-Gold noch. Nun gelang der Coup im polnischen Posen am Maltasee (Jezioro Maltańskie).

29.08.2026 | 0:33 min

"Wir haben die Rennen gut gemanagt und sind sehr glücklich über das Ergebnis", sagte der 29 Jahre alte Lemke, während der 27-jährige Schopf Grüße an Oma und Opa sendete: "Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen."

Frauen-Zweier verpasst Silber knapp

Der Frauen-Zweier mit der Paulina Paszek und Pauline Jagsch (Hannover/Berlin) holte WM-Bronze, verpasste Rang zwei mit China nur um eine Hundertstelsekunde. Den Sieg holten sich die Australierinnen. Der Dresdner Tom Liebscher-Lucz kam im Kajak-Einer über 500 Meter auf Rang sieben.

Am ersten Finaltag der Kanu-WM in Posen durfte das deutsche Team jubeln: Zweimal Gold und einmal Bronze gab es für Schwarz-Rot-Gold. 28.08.2026 | 0:31 min

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Quelle: dpa