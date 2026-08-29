Kanu-WM: Gold für Jagsch im Kajak-Einer

Pauline Jagsch hat sich bei der Kanu-WM in Polen den Titel im Kajak-Einer gesichert. Erst gestern gab es zweimal Gold und einmal Bronze.

Pauline Jagsch kam im Einer-Kajak am schnellstens ins Ziel. Quelle: Jakub Kaczmarczyk / dpa

Pauline Jagsch hat sich bei den Kanu-Weltmeisterschaften im polnischen Poznan den WM-Titel gesichert. Einen Tag nach dem Titel im Kajak-Vierer der Herren sowie im Canadier-Zweier der Damen gewann die 23 Jahre alte Berlinerin die Konkurrenz im Kajak-Einer über 500 Meter.

Am ersten Finaltag der Kanu-WM in Posen durfte das deutsche Team jubeln: Zweimal Gold und einmal Bronze gab es für Schwarz-Rot-Gold. 28.08.2026 | 0:31 min

Jagsch freut sich über die Unterstützung im Team

Im A-Finale verwies die Silbermedaillengewinnerin im Kajak-Vierer von Olympia in Paris die Neuseeländerin Aimee Fisher sowie Natalia Drobot aus Australien auf die Plätze.

"Es ist so toll, dass ich die Freiheit habe, den Sport ausüben zu können", freute sich Jagsch, die sich auch über die Unterstützung im deutschen Team freute: "Es ist ein guter Mix aus alter und junger Generation. Es ist so toll, wie wir zusammenarbeiten."

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Quelle: dpa