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Kanu-WM: Gold für Jagsch im Kajak-Einer

Kanu-WM:Gold für Jagsch im Kajak-Einer

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Pauline Jagsch hat sich bei der Kanu-WM in Polen den Titel im Kajak-Einer gesichert. Erst gestern gab es zweimal Gold und einmal Bronze.

Pauline Jagsch aus Deutschland zeigt ihre Reaktion nach dem Finale am 29.08.2026 in Posen.

Pauline Jagsch kam im Einer-Kajak am schnellstens ins Ziel.

Quelle: Jakub Kaczmarczyk / dpa

Pauline Jagsch hat sich bei den Kanu-Weltmeisterschaften im polnischen Poznan den WM-Titel gesichert. Einen Tag nach dem Titel im Kajak-Vierer der Herren sowie im Canadier-Zweier der Damen gewann die 23 Jahre alte Berlinerin die Konkurrenz im Kajak-Einer über 500 Meter.

Max Rendchmidt, Max Lemke, Jacob Schopf und Tom Liebscher-Lucz aus Deutschland bei den Vorläufen über 500 m der Männer im Rahmen der ICF-Weltmeisterschaften im Kanusprint und Parakanu auf dem Malta Regatta Course am 26.08.2026 im polnischen Posen.

Am ersten Finaltag der Kanu-WM in Posen durfte das deutsche Team jubeln: Zweimal Gold und einmal Bronze gab es für Schwarz-Rot-Gold.

28.08.2026 | 0:31 min

Jagsch freut sich über die Unterstützung im Team

Im A-Finale verwies die Silbermedaillengewinnerin im Kajak-Vierer von Olympia in Paris die Neuseeländerin Aimee Fisher sowie Natalia Drobot aus Australien auf die Plätze.

"Es ist so toll, dass ich die Freiheit habe, den Sport ausüben zu können", freute sich Jagsch, die sich auch über die Unterstützung im deutschen Team freute: "Es ist ein guter Mix aus alter und junger Generation. Es ist so toll, wie wir zusammenarbeiten."

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TV-Kameramann beim Fußballspiel
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF im Livestream zu den Rennen am 29.08.2026 ab 14:50 Uhr.
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