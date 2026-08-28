ZDFsportstudio Update:Bundesliga, Kanu und Mountainbike: Das Sport-Wochenende
von Georg Döller
Die Champions League der Männer ist ausgelost, die Bundesliga startet mit Bayern gegen Stuttgart - und am Wochenende gibt es die Entscheidungen der Kanu- und Mountainbike-WM live.
Liebe Sport-Fans,
es geht wieder los! Die Lose in der Champions League der Männer sind gezogen, die Bundesliga steht in den Startlöchern - und das Wochenende bringt direkt wieder große Namen, volle Stadien und jede Menge Live-Sport.
Während Bayern und Stuttgart den ersten Bundesliga-Takt setzen, wartet am Samstag im aktuellen sportstudio das Topspiel Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV mit den ersten frei empfangbaren Bildern. Dazu gibt’s bei uns am Wochenende die Kanu- und Mountainbike-WM im Livestream.
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Meister gegen Pokalfinalist: Bundesliga-Auftakt mit Wucht
Am Freitagabend eröffnet der FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart die Bundesliga-Saison 2026/27 (ab 20:30 Uhr im ZDF Liveticker). Es ist die Neuauflage des letzten Pokalfinals und gleich ein erster Härtetest. Der Titelverteidiger ist in seinen bisherigen Bundesliga-Eröffnungsspielen noch ungeschlagen.
Stuttgart reist jedoch als Champions-League-Teilnehmer nach München und will zeigen, dass der Sprung in Europas Königsklasse kein Ausreißer war.
Am Samstagabend steht dann das zweite Highlight des 1. Spieltags an: Das Topspiel Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV. Im aktuellen sportstudio gibt es die ersten frei empfangbaren Bilder des Abendspiels.
Außerdem begrüßt Jochen Breyer dazu folgende Gäste: 3x3-Basketballerin Marie Gülich und Ralf Kettemann, Trainer des Bundesliga-Aufsteigers SC Paderborn. Die Sendung gibt es live ab 22:30 Uhr im Stream, im Fernsehen läuft sie ab 23:30 Uhr.
Die Lage der Ligen kompakt
- Champions League: 36 Teams, acht Gegner pro Klub, eine gemeinsame Tabelle - der Weg nach Madrid beginnt und die vier deutschen Teams treffen auf Hochkaräter.
- Europa und Conference League: Machbare Aufgaben für Leverkusen und Hoffenheim, Mainz mit einem Leckerbissen
- Bundesliga: Der erste Spieltag bringt außerdem Dortmund gegen den HSV, Leipzig gegen Gladbach und Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt.
- Aufsteiger im Fokus: Elversberg empfängt Bayer Leverkusen, Mainz trifft auf den SC Paderborn.
- Regelkunde: Zum Start in die neue Saison gelten auch wieder neue Regeln, wir geben euch den Überblick:
Klick-Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 0:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.
Euer Live-Sport bei uns für dieses Wochenende
Auch abseits des Fußballs wird das Wochenende schnell. Bei der Kanu-WM in Posen stehen die Sprintrennen im Mittelpunkt, bei der Mountainbike-WM geht es im Downhill und Cross-Country um die Titel. Hier ist euer Live-Fahrplan:
- Freitag: Bereits im relive: Kanu-WM - Sprintrennen
- Samstag: Mountainbike-WM - Downhill der Frauen und Männer; Kanu-WM - Sprintrennen
- Sonntag: Kanu-WM - Sprintrennen am Vormittag und Nachmittag; Mountainbike-WM - Cross-Country der Frauen und Männer
Top-Themen der letzten 24 Stunden
Sportlich setzt Alison dos Santos den Glanzpunkt des Tages. Mit seinem Weltrekord über 400 Meter Hürden in der Diamond League in Zürich unterstreicht er eindrucksvoll seine Ausnahmestellung in der Leichtathletik. Die US-Amerikanerin Masai Russell verzauberte über 100 Meter mit einem Weltrekord.
Owen Ansah kämpft gegen eine drohende Dopingsperre. Der Europameister akzeptiert den Vorschlag der NADA nicht und beantragt ein Disziplinarverfahren vor dem Deutschen Sportschiedsgericht.
Juristische Schlagzeilen gibt es auch im Weltfußball. Gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino wurde Strafanzeige gestellt, was für zusätzlichen Wirbel rund um die Führung des Weltverbands sorgt.
Kurios: Der "weiße Fleck" des FC Bayern München
Der FC Bayern München ist Rekord-Meiste. und führt diverse andere Statistiken der Bundesliga an. Die Münchner sind auch einer der Traditionsvereine der Liga. Aber eines können sich die Bayern nicht auf die Fahnen schreiben: Bei der Geburtsstunde der Fußball-Bundesliga waren sie nicht dabei. Wir erklären euch, warum das so war:
Doku-Tipp vor der Basketball-Heim-WM
Zum Wochenende haben wir heute eine neue Doku frisch im Angebot: Deutschlands Basketballerinnen wollen bei der Heim-WM 2026 in Berlin (4.-13.9) um Medaillen kämpfen und den Frauenbasketball in Deutschland nachhaltig verändern. Die Doku "Macherinnen" begleitet sie auf dem Weg dahin durch ein außergewöhnliches Jahr zwischen Liga-Alltag und Nationalteam.
Wir begleiten euch durch dieses vollgepackte Sport-Wochenende. Alle wichtigen Ergebnisse, Highlights und Geschichten gibt es wie immer bei ZDFheute und bei ZDFsportstudio.de. Und keine Sorge: Wer etwas am Wochenende verpasst hat, bekommt am Montag ein Update mit allen Highlights kompakt und einen Ausblick auf die Woche.
Sportliche Grüße,
Georg Döller und die ZDFsportstudio-Redaktion