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Sport

Antrag beim Sportschiedsgericht: Ansah kämpft gegen Dopingsperre

Antrag beim Sportschiedsgericht:Europameister Ansah kämpft gegen Dopingsperre

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Owen Ansah hat die von der NADA vorgeschlagene vierjährige Sperre nicht akzeptiert. Der Sprinter beantragt nun ein Disziplinarverfahren beim Deutschen Sportschiedsgericht.

Owen Ansah

Sprinter Owen Ansah betont, er habe sich zu keinem Zeitpunkt geweigert, eine Probe abzugeben.

Quelle: 26-3684311

Deutschlands Top-Sprinter Owen Ansah hat bei der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) fristgerecht Einspruch gegen seine drohende Sperre von vier Jahren eingelegt. Damit geht der Fall des 200-m-Europameisters vor das deutsche Sportschiedsgericht (DIS).

Das Verfahren werde "prozessual nach den Vorgaben der DIS-Sportschiedsgerichtsordnung durchgeführt und ist grundsätzlich nicht-öffentlich", teilte die NADA am Freitagmorgen mit.

Owen Ansah (Archivfoto)

Dem schnellsten deutschen Sprinter Owen Ansah droht eine Vier-Jahres-Sperre. Die NADA fordert das wegen eines abgelehnten Dopingtests.

11.08.2026 | 3:17 min

Zu weiteren Verfahrensdetails, insbesondere zum zeitlichen Verlauf, könne die NADA "keine Aussagen treffen. Die Verfahrensgestaltung obliegt dem Schiedsgericht. Der NADA ist es aber wichtig, dass das Verfahren vor dem Deutschen Sportschiedsgericht zügig und effektiv durchgeführt wird".

Ansah weißt Vorwürfe der NADA zurück

Während die NADA Ansah vorwirft, am 9. Juli 2026 gegen Artikel 2.3 des Nationalen Anti-Doping-Codes (Weigerung oder Unterlassen, sich einer Probenahme zu unterziehen) verstoßen zu haben, weist der 25-Jährige die Vorwürfe zurück und beteuert seine Unschuld.

Ansah war nach eigenen Worten unter Zeitdruck, als ihn ein Kontrolleur zur Abgabe einer Dopingprobe aufforderte. Er gab an, kurz zuvor gerade die Toilette besucht zu haben und so schnell keine Probe abgeben zu können. Der Kontrolleur war außerhalb des von Ansah angegebenen Zeitfensters erschienen. Der Sprinter betont, er habe sich zu keinem Zeitpunkt geweigert, eine Probe abzugeben.

Owen Ansah läuft neuen Deutschen Rekord über 100m in 9,99s am 29.06.2024.

Sprinter Owen Ansah aus Hamburg ist als erster Deutscher die 100 m unter 10 Sekunden gelaufen. Das will er nun auch bei der WM in Tokio schaffen.

11.09.2025 | 2:10 min

Trotz des laufenden Disziplinarverfahrens hatte Ansah zuletzt bei der EM teilgenommen. Über die 100 m gewann der deutsche Rekordhalter zunächst Bronze, drei Tage später stürmte er über 200 m zu Gold.

In letzter Instanz ist der CAS zuständig

Auch vom Ausgang des Prozesses vor dem Sportschiedsgericht wird abhängen, ob Ansah seine Medaillen behalten darf. Theoretisch könnte sich der Fall noch über Jahre hinziehen, in letzter Instanz wäre der internationale Sportgerichtshof CAS zuständig.

Owen Ansah - Der schnellste Deutsche aller Zeiten

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Nachrichten | ZDFheute Update
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TV-Kameramann beim Fußballspiel
Quelle: sid, dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in seinen Übertragungen zur Leichtathletik-EM unter anderem am 15.08.2026 ab 20:15 Uhr.
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