  3. Merkliste
  4. Suche
Video
ZDF-Mittagsmagazin

2:0 gegen Inter Mailand: Wolfsburg mit einem Bein in der Champions League

2:0 gegen Inter Mailand:Wolfsburg mit einem Bein in der Champions League

von Andreas Heck

|
Torschuetzin Camilla Kuever / Kuever (Wolfsburg) macht das Tor zum 2:0 fuer Wolfsburg und jubelt mitElla Peddemors (Wolfsburg)

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben einen großen Schritt in Richtung Ligaphase der Champions League gemacht. Im Hinspiel der Qualifikation für die Königsklasse siegte die Mannschaft mit 2:0 (1:0) gegen den italienischen Vizemeister Inter Mailand.

Thema
Sport

Mehr News aus dem Sport