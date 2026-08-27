2:0 gegen Inter Mailand : Wolfsburg mit einem Bein in der Champions League

von Andreas Heck 27.08.2026 | 14:15 |

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben einen großen Schritt in Richtung Ligaphase der Champions League gemacht. Im Hinspiel der Qualifikation für die Königsklasse siegte die Mannschaft mit 2:0 (1:0) gegen den italienischen Vizemeister Inter Mailand.